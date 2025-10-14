Mitt i lagets tunga start på säsongen får Västerås nu ett tufft besked.

Lagets poängkung, Kim Rosdahl, är långtidsskadad och blir borta minst resten av 2025.

Kim Rosdahl kommer inte att spela förrän någon gång nästa år. Foto: Bildbyrån (Montage)

Återigen har Västerås IK fått en tuff start på säsongen i HockeyAllsvenskan. På nio matcher har VIK bara tagit en trepoängare och samlat åtta poäng. Det gör att de ligger elva i den allsvenska tabellen. De är därmed bara en poäng före Troja-Ljungby och Östersund som ligger under kvalstrecket.

Nu får VIK också ett tuff besked.

Kim Rosdahl har varit Västerås poängkung så här långt in på säsongen. Han har noterats för sju poäng på nio matcher och är därmed bäst i laget. Men i söndagens bortamatch mot Nybro klev Rosdahl av med en skada. De senaste dagarna har Rosdahl undersökts och röntgats för skadan. Nu meddelar Västerås på sin hemsida att centern kommer att bli borta en längre tid till följd av skadan.

Kim Rosdahl missar resten av 2025

Klubben skriver att den första prognosen är att Rosdahl kommer att vara borta resten av året till att börja med. Risken är däremot att han kommer att bli borta ännu längre än så. Enligt VIK kommer Rosdahl att undersökas ytterligare i november för att precisera exakt när han förväntas kunna vara tillbaka i spel igen.

Kim Rosdahl kom till Västerås IK förra året och i fjol stod han för elva mål och 29 poäng på 52 matcher i HockeyAllsvenskan. Tidigare har skåningen spelat 359 SHL-matcher för Malmö Redhawks, IK Oskarshamn och Rögle BK. Han har även spelat fem landskamper för Tre Kronor under sin karriär.

Source: Kim Rosdahl @ Elite Prospects