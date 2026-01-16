Sebastian Wännström, 34, har spelat för Malmö Redhawks och IF Björklöven under säsongen.

Nu är forwarden klar för en tredje klubb, enligt Expressen.

Wännström klar för ny klubb, enligt Expressen. Foto: Johan Löf / Bildbyrån

Sebastian Wännströms säsong har hittills varit utöver det vanliga. Inte förrän senare under hösten fick han ett kontrakt, då han skeev på ett korttidsavtal med Malmö Redhawks. Efter att sedan ha släppts av SHL-klubben, dök han upp i Björklöven där han gjorde sex matcher på en månad för laget i Hockeyallsvenskan.

Det beskedet lämnade Björklöven så sent som förra lördagen.

Men enligt Expressens uppgifter kommer han nu få spela för en tredje klubb för säsongen. Det rör sig om Troja-Ljungby, bottenlaget i Hockeyallsvenskan som behöver all hjälp de kan få för att ta kliv uppåt i tabellen. Parterna ska vara muntligt överens och det ska vara en tidsfråga innan det blir officiellt.

Source: Sebastian Wännström @ Elite Prospects