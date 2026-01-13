”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

AIK ser ut att agera efter skadan på Christopher Bengtsson.

Enligt Expressen lånar klubben in Melvin Fernström från Örebro.

Melvin Fernström ser ut att bli utlånad från Örebro till AIK. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Tidigare i dag gick AIK ut med tunga nyheter gällande nyckelspelaren Christopher Bengtsson. Forwarden utgick skadad i 0-6-förlusten hemma mot BIK Karlskoga i fredags och nu blir han borta en längre tid. AIK meddelade nämligen under tisdagen att Bengtsson väntas bli borta i tio till tolv veckor och ser därmed ut att missa resten av grundserien.

Nu uppges AIK agera efter det tuffa skadebeskedet.

Enligt Expressen har AIK nämligen gjort klart med ett lån från SHL för att ersätta Bengtsson. Det handlar om Melvin Fernström från Örebro som väntas ansluta till ”Gnaget”. Tidningen uppger att lånet gäller tills vidare och att Fernström skulle kunna debutera för AIK redan under onsdagens match mot MoDo under onsdagen.

Nobbades till JVM-truppen

19-årige Melvin Fernström gjorde succé i SHL med Örebro förra säsongen. Efter att ha gjort åtta mål och 17 poäng på 48 matcher prisades Fernström som ”årets rookie” i SHL. Den här säsongen har det däremot gått trögt för talangen. Fernström har fått en mindre roll i Örebro och produktionen har därför blivit lidande. På 34 matcher har han endast noterats för 3+1 och forwarden har även blivit bänkad i ett par matcher. I december lämnades Melvin Fernström därför också utanför JVM-truppen och fick i stället stanna hemma medan Juniokronorna gjorde succé och vann JVM-guld i Minnesota.

Nu ser Melvin Fernström alltså ut att bli utlånad till HockeyAllsvenskan för att få mer speltid igen.

Source: Melvin Fernström @ Elite Prospects