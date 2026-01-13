AIK:s smäll – blir borta i flera månader

Christopher Bengtsson, 32, har gjort en fin säsong i AIK.

Men nu står det klart att stockholmaren blir borta i uppemot tre månader.

Christopher Bengtsson blir borta ett tag. Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån

AIK:arna vill nog helst glömma matchen mot BIK Karlskoga, 0–6 i ett toppmöte på Hovet en fredagskväll. I den första perioden haltade Christopher Bengtsson, 32, av skadad i matchen för sitt AIK.

Den skadebenägne forwarden kommer bli borta mellan tio och tolv veckor, rapporterar klubben på sin hemsida. Tvåvägsforwarden har stått för ett hårt och förtjänstfullt arbete och gjort 15 poäng uppdelat på tre mål och 15 assist.

