Leksand reser sig – stjärnan avgör galen match

Johan Hedbergs Leksand vinner toppmötet sedan Tyler Kelleher avgjort.

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Leksand åkte på en rejäl smäll senast när laget förlorade med hela 7-3 mot bottenlaget Västerås . I kväll lyckades dock dalalaget studsa tillbaka.

Det var ett bortalag som kom ut starkt och visade framfötterna i början av matchen, men det var hemmalaget som gjorde målen. Karlskogas backstjärna Eero Teräväinen skickade in 1-0 bakom Leksands stjärnkeeper Marcus Gidlöf. Mot slutet av perioden utökade BIK till 2-0 efter ett annat backmål. Den här gången var det Lucas Ölvestad som skickade in sitt första allsvenska mål.

Trots 18-8 i skott till Leksand var ställningen 2-0 till Karlskoga sedan Olof Lindbom stått för en stark insats i BIK-kassen.

– Vi skapar en hel del chanser och vi har ju lägen att peta in pucken. Jag tycker att det är en bra period av oss i mångt och mycket. De har väl två chanser och gör mål på bägge två. Om vi fortsätter så här, då ser det bra ut, säger Leksandstränaren Johan Hedberg till TV4.

Marcus Gidlöf klev av – Viggo Tamm fick debutera för Leksand

När den andra perioden började hade Leksand plötsligt bytt målvakt. Marcus Gidlöf utgick i pausen och enligt rapporter från TV4 ska målvakten ha varit "krasslig". I stället fick 18-årige Viggo Tamm hoppa in för sin allsvenska debut.

Leksand inledde mittperioden i powerplay och fick utdelning redan efter 79 sekunder. Det var Åke Stakkestad, tidigare i Bofors, som nätade i sin gamla hemmaborg Nobelhallen. Därefter var det Karlskogas tur att spela powerplay och då utökade värmlänningarna sin ledning då Jesper Emanuelsson skickade in 3-1 bakom Tamm i Leksands mål.

Ställningen var dock 3-2 in till paus sedan Victor Sjöholm reducerat för Leksand. Men i den tredje perioden kunde Karlskoga återta sin tvåmålsledning direkt. Efter endast 61 sekunders spel klev Lucas Ölvestad fram och skickade in sitt andra mål för kvällen och det var 4-2 till hemmalaget.

Galen vändning av Leksand – Tyler Kelleher avgör

Leksand jagade sedan för att komma tillbaka in i matchen då August Lissel reducerade till 4-3 efter en fin framspelning av Zaki Crookes. Leksand var sedan väldigt nära att kvittera när Åke Stakkestad kom i ett friläge och pucken höll på att leta sig in bakom målvakten Olof Lindbom. Pucken rensades dock från mållinjen av en BIK-back med minsta möjliga marginal.

Efter videogranskningen konstaterades det att pucken aldrig passerade linjen utan 4-3 stod sig. Kvitteringen skulle dock komma. Leksand tog ut målvakten Viggo Tamm för en extra anfallare i slutet och i spel sex-mot-fem kunde masarna kvittera där Patrik Zackrisson styrde in 4-4 med bara 99 sekunder kvar att spela.

Därmed väntade förlängning i Nobelhallen och där hade hemmalaget först ett jätteläge att avgöra. Sedan vände spelat och Tyler Kelleher kom fri med Olof Lindbom. Kelleher gjorde inga misstag utan skickade in 4-5 efter 55 sekunders spel för att avgöra matchen och skicka bonuspoängen till Leksand.

– Jag är så trött just nu. Det var en bra match av båda lagen, vi spelade hårt och det var en rolig match att spela, säger Kelleher till TV4 och fortsätter:

– Det var en kass match av oss senast, men det är sådant som händer. Nu ryckte vi upp oss och gör en grym match i kväll.

Leksand vinner med 5-4 efter förlängning sedan man också vunnit skotten med hela 43-19. Trots vändningen och de två poängen tappar Leksand ändå serieledningen. De får nämligen se sig bli passerade av AIK men Leksand är kvar som tvåa i HockeyAllsvenskan.

Karlskoga – Leksand 4–5 OT (2-0,1-2,1-2,0-1)

Karlskoga: Lucas Ölvestad 2, Eero Teräväinen, Jesper Emanuelsson.

Leksand: Åke Stakkestad, Victor Sjöholm, August Lissel, Patrik Zackrisson, Tyler Kelleher.