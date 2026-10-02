Viktor Tuurala och Scott Pooleys AIK går upp i allsvensk serieledning.

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AIK förlorade den allsvenska premiären i Avicii Arena där MoDo vann med 3-0. Sedan dess har det dock blivit idel segrar för "Gnaget". AIK har besegrat Kalmar, Vimmerby, Södertälje, Mora och Visby/Roma för fem raka vinster inför kvällens bortamatch mot Nybro Vikings.

Då kom även en sjätte seger i ordningen för stockholmarna.

AIK tog ledningen i powerplay genom Rasmus Rudslätt innan Nybros Filip Lennström kvitterade tillställningen. I slutet av den första perioden var det sedan fjolårets poängkung Scott Pooley som klev fram och återigen gav AIK ledningen.

Drömminuter bakom AIK:s seger

Nybro gav sig dock inte utan i andra perioden kunde hemmalaget kvittera igen, den här gången genom lagkaptenen Joachim Rohdin i powerplay. Sedan drog "Gnaget" ifrån efter några drömminuter i matchen.

31:13: Viktor Lennartsson ger AIK ledningen med 3-2.

34:15: Oskar Magnusson

36:14: I powerplay skickar Ryder Rolston in 5-2 för bortalaget.

AIK gick in till tredje perioden med en bekväm tremålsledning och Nybro bytte ut målvakten Pontus Eltonuis efter fem insläppta mål på 24 skott. I stället hoppade Hugo Ollas in i målet. Ollas var sedan med och spelade fram till Nybros reducering då Theo Jacobsson skapade viss nerv i matchen.

AIK går upp i serieledning i HockeyAllsvenskan

Det blev dock inga fler mål i matchen utan AIK kunde hålla undan och vinna med 5-3. Eftersom Leksand tappade poäng borta mot BIK Karlskoga kliver AIK därmed upp i ensam serieledning på 18 poäng efter sju omgångar så här långt.

– Jag tycker att vi steppar upp och visar att vi är det bättre laget. Sedan är det en jämn och hård match, säger målvakten Victor Brattström till TV4 och fortsätter:

– Först och främst är det ett fantastiskt bra gäng och en bra miljö där vi har roligt ihop. Alla är beredda att chippa in varje dag. Sedan vi kanske inte spelar vår bästa hockey hela tiden men vi gör det ändå väldigt bra stundtals. Vi känner nog att vi ändå har lite till, det är skönt att känna det samtidigt som man fått en så här bra start.

Härnäst väntar en bortamatch mot Oskarshamn för AIK på onsdag.

Nybro – AIK 3–5 (1-2,1-3,1-0)

Nybro: Filip Lennström, Joachim Rohdin, Theo Jacobsson.

AIK: Rasmus Rudslätt, Scott Pooley, Viktor Lennartsson, Oskar Magnusson, Ryder Rolston.