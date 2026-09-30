SKRÄLLEN: Blir första laget att knäcka Leksand

Västerås chockar Leksand i Tegera Arena.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Tabellettan Leksand mot jumbon Västerås i HockeyAllsvenskan . Leksand hade fem raka segrar med maximalt 15 poäng medan Västerås inlett med fem raka förluster och stod på blott en poäng.

Det kunde väl bara sluta på ett sätt, eller?

Men Leksand blev rejält chockade hemma i Dalarna. Västerås tryckte gasen i botten direkt från nedsläpp och körde över hemmalaget i första perioden. Felix Johansson gav gästerna ledningen med sitt första mål för säsongen och därefter höll sig Fabian Hellström framme och slog in en retur bakom Robin Christoffersson.

Västerås kör över Leksand i Tegera Arena

Efter 20 minuters spel ledde VIK med 2-0 och skotten var också 21-9 till bortalaget.

– Det var skönt. Vi gör en bra första period tycker jag så nu ska vi bara fortsätta här. Vi har ju varit klappkassa i alla första perioder tycker jag nästan. Äntligen gör vi en första period som vi kan bygga vidare på, säger Felix Johansson till TV4 i pausen.

I Leksand var det dock irriterat över den svaga insatsen.

– Det är alldeles för blött från vår sida och det är för lätta mål som vi släpper in. Det är för dåligt helt enkelt, det är inte vår standard. Vi måste börja med att spela rejält, sedan ska vi spela simpelt och göra de kreativa grejerna i anfallszon i stället för i försvarszon där vi sätter oss i skiten, säger Åke Stakkestad.

Kritiken: "Så har ska det inte se ut"

I andra perioden blev det dock ingen scenförändring. Västerås trummade på och backen Victor Pantzare lade elegant in 3-0 för jumbon efter 98 sekunders spel. Bara 27 sekunder senare gjorde VIK mål igen genom Sebastian Falk och ställningen var alltså 4-0 till Västerås efter bara 22 minuters spel i matchen.

Leksand tog då timeout och lyckades få stopp på blödningen. Resultatet förblev dock detsamma och 4-0 stod sig in till den tredje perioden.

– Det är för dåligt från vår sida. Vi tävlar inte, är inte ödmjuka nog och så har ska det inte se ut från vår sida, säger Leksandsbacken Alexander Lundqvist i pausen.

Tredje perioden blev sedan händelserik. Åke Stakkestad reducerade två gånger om men ett powerplay-mål av Carl Jakobsson såg till att Västerås ändå hade en betryggande ledning. När Tyler Kelleher reducerade till 3-5 blev det dock viss spänning i matchen. När Leksand tog ut målvakten två gånger om kunde dock Västerås döda matchen helt genom mål av Melker Bertals och Victor Pantzare.

Västerås vann därmed matchen med hela 7-3 för att ta säsongens första seger. För Leksand var det dock första poängtappet för säsongen, och det kom i form av en rejäl käftsmäll.

Leksand – Västerås 3–7 (0-2,0-2,3-3)

Leksand: Åke Stakkestad 2, Tyler Kelleher.

Västerås: Victor Pantzare 2, Felix Johansson, Fabian Hellström, Sebastian Falk, Carl Jakobsson, Melker Bertals.