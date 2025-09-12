Trots jättetavlan – Västerås avslutar försäsongen med vinst

En rejäl groda från målvakten Rasmus Korhonen höll på att ställa till det. Men Västerås kunde trots det besegra AIK med 3–2 i försäsongens sista match.

Rasmus Korhonen stod för en tavla när Västerås slog AIK i försäsongens sista match.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Med en knapp vecka kvar tills den allsvenska säsongen drar i gång spelade Västerås och AIK sin sista träningsmatch. I ABB Arena Nord besegrade hemmalaget gästerna från Stockholm.

Oskar Kvist gav Västerås ledningen med ett skott från distans som slank förbi AIK-målvakten Victor Brattström. I powerplay kunde Jimmie Jansson Lorek utöka ledningen innan AIK fick kontakt via ett mål av Daniel Ljungman, sedan Scott Pooley vunnit pucken bakom mål och serverat ynglingen.

I andra perioden pangade kaptenen Konstantin Komarek sedan in 3–1 i numerärt överläge. Ett mål som skulle visa sig bli matchvinnande. Detta efter en riktig bjudning från Västerås målvakt Rasmus Korhonen i tredje perioden. Finländaren, som kliver in i sin andra säsong med VIK, släppte in ett harmlöst distansskott från juniorbacken Viggo Gustafsson som gav AIK kontakt. Men närmare än så lyckades förra säsongens allsvenska finalist inte ta sig.

– Det är många saker som är bra. jag är glad över att vi försvarar oss bra, och vi utvecklar vårt spel med puck. I dag hade vi bra special teams, var bra i boxplay och powerrplay, säger nye Västeråstränaren Peter Andersson i en intervju på klubbens webbsida efter segern.

Nästa torsdag möts lagen igen i den allsvenska premiären. Då med AIK som hemmalag på Hovet.

Västerås – AIK 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

Västerås: Oskar Kvist, Jimmie Jansson Lorek, Konstantin Komarek.

AIK: Daniel Ljungman, Viggo Gustafsson.

Jonas Ahnelöv blev matchvinnare för Södertälje.

Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Jonas Ahnelöv straffhjälte för SSK

I kvällens andra allsvenska träningsmatch besegrade Södertälje SK förmodade toppkonkurrenten Bik Karlskoga med 2–1 efter straffar.

Matchvinnare blev veteranbacken Jonas Ahnelöv, 38, som överlistade Lars Volden i gästernas kasse för att säkra segern. Volden som storspelade i övrigt och motade 37 av 38 skott under ordinarie speltid och förlängning.

I SSK-kassen stod Oliver Håkanson för en bra insats med 23 räddningar.

Nyförvärvet från Frölunda, Karl Sterner, satte 1–0 för SSK i powerplay i en stökig första period, där Åke Stakkestad och Niklas Arell fick matchstraff för en privat uppgörelse. Kvitteringen svarade Eero Teräväinen för i andra perioden, även det i powerplay.

Även SSK och Bik möts i den allsvenska premiären på torsdag. Den matchen spelas också i Scaniarinken.

Södertälje – Bik Karlskoga 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Södertälje: Karl Sterner, Jonas Ahnelöv.

Bik Karlskoga: Eero Teräväinen.