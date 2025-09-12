Trots jättetavlan – Västerås avslutar försäsongen med vinst
Följ HockeySverige på
Google news
En rejäl groda från målvakten Rasmus Korhonen höll på att ställa till det. Men Västerås kunde trots det besegra AIK med 3–2 i försäsongens sista match.
Med en knapp vecka kvar tills den allsvenska säsongen drar i gång spelade Västerås och AIK sin sista träningsmatch. I ABB Arena Nord besegrade hemmalaget gästerna från Stockholm.
Oskar Kvist gav Västerås ledningen med ett skott från distans som slank förbi AIK-målvakten Victor Brattström. I powerplay kunde Jimmie Jansson Lorek utöka ledningen innan AIK fick kontakt via ett mål av Daniel Ljungman, sedan Scott Pooley vunnit pucken bakom mål och serverat ynglingen.
I andra perioden pangade kaptenen Konstantin Komarek sedan in 3–1 i numerärt överläge. Ett mål som skulle visa sig bli matchvinnande. Detta efter en riktig bjudning från Västerås målvakt Rasmus Korhonen i tredje perioden. Finländaren, som kliver in i sin andra säsong med VIK, släppte in ett harmlöst distansskott från juniorbacken Viggo Gustafsson som gav AIK kontakt. Men närmare än så lyckades förra säsongens allsvenska finalist inte ta sig.
– Det är många saker som är bra. jag är glad över att vi försvarar oss bra, och vi utvecklar vårt spel med puck. I dag hade vi bra special teams, var bra i boxplay och powerrplay, säger nye Västeråstränaren Peter Andersson i en intervju på klubbens webbsida efter segern.
Nästa torsdag möts lagen igen i den allsvenska premiären. Då med AIK som hemmalag på Hovet.
Västerås – AIK 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)
Västerås: Oskar Kvist, Jimmie Jansson Lorek, Konstantin Komarek.
AIK: Daniel Ljungman, Viggo Gustafsson.
Jonas Ahnelöv straffhjälte för SSK
I kvällens andra allsvenska träningsmatch besegrade Södertälje SK förmodade toppkonkurrenten Bik Karlskoga med 2–1 efter straffar.
Matchvinnare blev veteranbacken Jonas Ahnelöv, 38, som överlistade Lars Volden i gästernas kasse för att säkra segern. Volden som storspelade i övrigt och motade 37 av 38 skott under ordinarie speltid och förlängning.
I SSK-kassen stod Oliver Håkanson för en bra insats med 23 räddningar.
Nyförvärvet från Frölunda, Karl Sterner, satte 1–0 för SSK i powerplay i en stökig första period, där Åke Stakkestad och Niklas Arell fick matchstraff för en privat uppgörelse. Kvitteringen svarade Eero Teräväinen för i andra perioden, även det i powerplay.
Även SSK och Bik möts i den allsvenska premiären på torsdag. Den matchen spelas också i Scaniarinken.
Södertälje – Bik Karlskoga 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)
Södertälje: Karl Sterner, Jonas Ahnelöv.
Bik Karlskoga: Eero Teräväinen.
Den här artikeln handlar om: