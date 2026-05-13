KLART: Tio spelare lämnar efter historiska avancemanget

Visby/Roma säkrade ett historiskt avancemang till HockeyAllsvenskan.

Nu meddelar nykomlingen att tio spelare inte får följa med upp utan lämnar klubben.

Scott Hector och Anton Svensson är två av spelarna som får lämna Visby/Roma.

Efter vinsten i Hockeyettan-finalen mot Hudiksvall blev Visby/Roma klara för spel i HockeyAllsvenskan nästa säsong. För första gången någonsin kommer det att spelas allsvensk hockey på Gotland. Det återstår däremot en hel del arbete för nykomlingen. De behöver först och främst renovera ishallen för att uppnå kraven för spel i andraligan. Sedan ska också truppen spikas inför den historiska första säsongen i HockeyAllsvenskan.

Sedan avancemanget har Visby spikat tränarstaben där Jens Gustafsson, tidigare i Troja-Ljungby, kommer att bli huvudtränare medan 69-årige Hans ”Säcken” Särkijärvi blir kvar som assisterande tränare.

I nuläget är däremot bara fyra spelare klara för spel i HockeyAllsvenskan med Visby/Roma från och med nästa säsong. Det handlar om backen Lucas Ramberg och forwarden Wille Bärehag som redan har avtal. Samtidigt har även Andreas Thelander och Elias Lindström säkrat sina framtider på Gotland. Duon var egentligen klara för spel i Vimmerby från och med nästa säsong, men efter avancemanget rev de sina kontrakt med Vimmerby för att stanna i Visby.

Flera kvalhjältar får lämna Visby/Roma

Nu har Visby/Roma också fattat beslut om spelarna som inte blir kvar i klubben och således inte följer med upp till HockeyAllsvenskan. Det meddelar klubben via Instagram.

Totalt är det tio spelare som lämnar föreningen efter avancemanget. Det handlar om målvakten Scott Hector, backarna Daniel Carlqvist och Simon Lindblom samt forwards Carl Sjöberg, Anton Svensson, Joel Wahlgren, Max Wahlgren, Noa Muci Lindqvist, Casper Larsson och Hugo Ollila. Av dessa har tre spelare redan gjort klart med nya klubbar. Simon Lindblom och Carl Sjöberg är klara för Tranås i Hockeyettan medan Casper Larsson flyttar till Borås.

Joel Wahlgren var en av de stora kvalhjältarna då han gjorde två mål i den avgörande finalen mot Hudiksvall. Han var även lagets mål- och poängkung i slutspelet med tio mål och 17 poäng på vägen till avancemanget. Daniel Carlqvist och Anton Svensson var assisterande kaptener för Visby den gångna säsongen och Svensson var en av lagets bästa spelare med 32 poäng på 34 matcher under grundserien.

Målvakten Scott Hector var också en av de stora hjältarna på vägen till HockeyAllsvenskan. Han bildade ett urstarkt målvaktspar med Filip Lindblad och Hector hade 92,7 i räddningsprocent samt 1,57 GAA på 19 matcher i grundserien, vilket var bäst av alla målvakter i Hockeyettan Södra. I slutspelet hade han sedan även 93,3 i räddningsprocent och 1,92 insläppta mål per match över 14 framträdanden.

