Duon får lämna Färjestad – efter uppgifterna

Framtiden för Luke Philp har varit oviss, och Emil Alba har ryktats till Hockeyallsvenskan. Nu meddelar Färjestad att duon lämnar.

Luke Philp och Emil Alba får lämna Färjestad. Foto: Bildbyrån (montage).

MoDo, Leksand och AIK.

När Expressen, under onsdagen, gick ut med uppgifter om att Emil Alba kan vara på väg till Hockeyallsvenskan, var det dessa klubbar som pekades ut. Samtliga ska vara med i bilden, och spelaren själv har suttit utan kontrakt inför 2026/27-säsongen, utan definitivt besked från Färjestad.

Nu meddelar SHL-klubben att varken Emil Alba eller Luke Philp får förlängt, utan ”kommer att fortsätta sina karriärer i andra klubbar.”

– Två killar som jobbat stenhårt för laget, två fantastiska människor som vi önskar lycka till i sina fortsatta karriärer, säger sportdirektör Rickard Wallin i lagets kanaler.

För kanadensaren, Luke Philp, har framtiden sett oviss en längre tid. I mitten av maj uppgav Expressen att det mesta talade för att 30-åringen gjort sitt i Färjestad. Då skrev kvällstidningen även att det lutade åt spel i Nordamerika, alternativt en europeisk klubb senare under hösten.

Philp hann endast med en säsong i tröjan. Under den stod han för 35 poäng (13+22) över grundserien. En siffra som endast toppades av Viktor Lodin i den interna poängligan. Den nu 28-årige Emil Alba anslöt till Färjestad 2024, men har inte kunnat visa upp samma poängproduktion som i Södertälje och Hockeyallsvenskan.

Source: Emil Alba @ Elite Prospects