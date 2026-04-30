Visby bekräftar – här är staben i allsvenskan

Uppgifterna är bekräftade. Jens Gustafsson tar över som huvudtränaren för Visby/Roma. Men Hans ”Säcken” Särkijärvi blir också kvar.

– Vi är glada av att ”Säcken” fortsätter, säger sportchefen André Lundholm till HelaGotland.

Det var under onsdagen som Smålandsposten gick ut med uppgifter om framtiden för Jens Gustafsson. 52-åringen sades vara klar som ny huvudtränare för Hockeyallsvenskans nykomling, Visby/Roma, och många spekulerade att det skulle vara som ersättare till Hans ”Säcken” Särkijärvi. Så blir det inte.

För HelaGotland bekräftar André Lundholm nu hur staben ser ut första året i andradivisionen. Gustafsson med huvudansvaret och 69-årige ”Säcken” kvar som assisterande tränare.

– Det kommer att bli jättebra. Båda är prestigelösa så det kommer nog att jobba tillsammans på ett bra sätt. Det är två ödmjuka herrar. Vi är glada av att ”Säcken” fortsätter han har ett fantastiskt ledarskap och en erfarenhet som kommer att bli guld värd i hockeyallsvenskan i utmanande tider, säger sportchefen till tidningen.

Funnits på radarn länge: ”Rann ut i sanden”

Gustafssons kontrakt med Visby/Roma sträcker sig över kommande tre år. Han har även funnits på klubbens radar en längre tid.

– I samma veva som vi gick ut med att Fredrik Mälberg inte skulle vara kvar så tog vi kontakt med Jens och pratade ganska länge. Det var inte så långt borta att vi skulle hitta en lösning redan då, men så svängde det och Troja ville ha kvar honom och då rann det ut i sanden, säger André Lundholm till HelaGotland.

Jens Gustafsson kommer från en rörig säsong där han haft en kombinerad roll som tränare och sportchef. Troja/Ljungby anställde även Tobias Johansson, som senare valde att sparka Gustafsson, innan de båda bytte plats när Johansson lämnade.