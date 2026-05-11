River kontrakten – för att stanna i nykomlingen

Andreas Thelander och Elias Lindström var klara för Vimmerby till nästa säsong. Men sedan Visby/Roma gått upp i Hockeyallsvenskan river de nu sina kontrakt – för att stanna på Gotland.

— Båda spelarna har varit tydliga med att man vill spela med oss i Hockeyallsvenskan, säger sportchef André Lundholm till Helagotland.

Elias Lindström inför semifinal ett i kvalet till Hockeyallsvenskan mellan Tingsryds AIF och Visby Roma den 24 mars 2026 i Tingsryd.

Visby/Roma gjorde som bekant succé under säsongen och tog steget upp till Hockeyallsvenskan. Under säsongen hade två av de viktigaste spelarna skrivit på för Vimmerby redan. Men sedan avancemanget står det nu klart att de river sina avtal där, för att stanna i klubben. Båda hade kontrakt med Visby även över den kommande säsongen. Enligt övergångsreglerna mellan Hockeyettan och Hockeyallsvenskan kan klubbarna högre upp värva spelare under kontrakt.

Sedan de gick upp i Hockeyallsvenskan hävdar klubben nu också att avtalen gäller. Något de också har fått rätt i.

— Det är samma sak mellan SHL och hockeyallsvenskan. Det händer hela tiden och så sent som i fjol värvade Mora Karl Smedberg av oss trots att han hade ett kontrakt. Det var inget konstigt med det, säger André Lundholm till Helagotland.

Andreas Thelander var Visby/Romas poängbästa spelare under den gångna säsongen. Backen snittade nästan en poäng i både grundserien och slutspelet. Elias Lindström å andra sidan har gjort fyra raka säsonger i klubben och följer nu även med upp till Hockeyallsvenskan.