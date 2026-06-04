Bekräftar: ”Jag lämnar HV71”

HV71:s analytiker Linus Leise blir inte kvar i klubben.

Han bekräftar själv att han kommer att lämna föreningen.

– Det stämmer att jag lämnar HV71, berättar han för Jönköpings-Posten.

Linus Leise lämnar HV71. Foto: Bildbyrån

Linus Leise lämnade Malmö Redhawks under säsongen 2024/2025 och blev därmed Chris Abbott ersättares i rollen som analytiker. Nu meddelar 34-åringen att han lämnar klubben efter mindre än två år.

– Det stämmer att jag lämnar HV71, men det är inte klart att jag lämnar hockeyn helt och hållet, säger Leise till Jönköpings-Posten.

Under den gångna säsongen fick han även agera tf General Manager i klubben efter att Björn Lilijander sjukskrev sig.

Enligt Expressens uppgifter ska Nicklas ”Boba” Pettersson vara en aktuell ersättare för Linus Leise. En annan kandidat som är aktuell för klubben är Patrik Hansen. Vem som ersätter analytiker posten återstår alltså att se.

Source: Linus Leise @ Elite Prospects