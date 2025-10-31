Vimmerby HC lånar in Theo Hårdstam och Isak Jonsson från Hockeyettan inför kvällens match mot AIK. Theo Hårdstam lämnade AIK efter fjolårssäsongen under uppmärksammade omständigheter.

Theo Hårdstam. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Ett skadedrabbat Vimmerby agerar inför drabbningarna mot AIK och Troja-Ljungby.

Klubben lånar in den 25-årige forwarden Isak Jonsson från Hockeyettan-klubben Lindlöven. Jonsson har producerat 13 poäng (4+9) på sju matcher i tredjeligan. 25-åringen har tidigare gjort tre matcher i Hockeyallsvenskan för Mora, då noterades forwarden inte för några poäng. 25-åringen spelar bara under kvällens match mot AIK.

Theo Hårdstam ställs mot AIK

Theo Hårdstam spelade för AIK mellan 2018 och 2025, men fick inte något kontrakt med klubben efter fjolårssäsongen. Då valde forwarden att återvända till sin moderklubb Vallentuna i Hockeyettan, där han noterats för fem poäng (2+3) på tio matcher.

Hårdstams avbräck från AIK blev uppmärksammat då han lade ut en bild på ett av Djurgårdens tifon, vilket provocerade AIK-supportrar. Nu ställs alltså 21-åringen mot sin gamla klubb under kvällens match. Hårdstam spelar även under söndagens match mot Troja-Ljungby.

Source: Theo Hårdstam @ Elite Prospects