Nybro Vikings har varit skadedrabbade under den första halvan av säsongen, dels på målvaktssidan där den rutinerade burväktaren Tex Williamsson har saknats. Nu verkar 34-åringen vara redo för en återkomst till isen.

– Tex Williamsson är nu klar för spel och förväntas göra sin comeback mycket snart, säger lagläkare Tomas Hultgren till klubbens hemsida.

Tex Williamsson under fjolårssäsongen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Det var i januari som den rutinerade burväktaren Tex Williamsson åkte på en ny skada som tvingade honom till ännu en operation. 34-åringen har inte spelat sedan dess och har missat hela säsongsinledningen. Nu ska dock Williamsson vara återhämtad från sin skada och vara på väg mot en comeback. Enligt lagläkare Tomas Hultgren kan återkomsten ske inom en snar framtid.

– Tex Williamsson är nu klar för spel och förväntas göra sin comeback mycket snart, säger Hultgren på klubbens hemsida.

Även stjärnan Miika Pitkänen går mot comeback, precis som Julius Bergman och Kalle Holm. Alla förväntas vara tillbaka antingen denna vecka eller följande vecka.

– Det är oerhört positivt att se så många spelare på väg tillbaka. Att få en full trupp att tillgå för första gången den här säsongen kommer ge oss de bästa förutsättningarna framöver.

Source: Tex Williamsson @ Elite Prospects