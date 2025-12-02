Miikka Pitkänen har inte spelat en enda match i november månad, men inför den första Hockeyallsvenska drabbningen i december är forwarden tillbaka. Den 29-årige finländaren gör comeback i onsdagens match mot Södertälje.

– Han är en toppspelare för oss, så det betyder mycket, säger Nybros huvudtränare Hampus Sylvegård till Barometern.

Miikka Pitkänen. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

November fick ett dystert slut för Nybro Vikings – rivalerna Kalmar utklassade laget inför hemmapublik. Nybro fick dessutom klara sig utan nyckelspelaren Miikka Pitkänen under hela november månad, nu ser det dock ut som att forwarden är redo för en återkomst.

– Miikka är tillbaka och har tränat på bra hela veckan, säger Hampus Sylvegård.

Pitkänen värvades från Södertälje SK inför säsongen efter ett framgångsrikt år med 31 poäng (12+19) på 46 matcher. Under sina första 16 matcher i Nybro-tröjan har 29-åringen noterats för nio poäng (3+6) på 16 matcher. Forwarden väntas göra comeback mot just Södertälje under onsdagen.

– Han är en toppspelare för oss, så det betyder mycket. Han har gjort en hel del poäng när han varit med, sedan ger det framför allt en högre konkurrens i truppen. Nu har vi 14 forwards tillgängliga i och med att Alex Čiernik kommit in. Det ger en bredare trupp och högre konkurrens.

Source: Miikka Pitkänen @ Elite Prospects