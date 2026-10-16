Svartvadet om Karlins känsliga återseende: "Vill definitivt vinna"

Mattias Karlin i sitt nya hem Hatstore Arena och Kalmar.

Förra säsongen fick han sparken från sitt MoDo Hockey, i sin hemstad Örnsköldsvik, där han var tränare under fyra och en halv säsong. Han tog både upp MoDo till SHL och åkte ur två säsonger senare. Efter att ha fått se sista halvan av förra säsongen från läktaren skrev Mattias Karlin på ett kontrakt för Kalmar HC till denna säsongen. I en intervju med hockeysverige.se innan säsongen började var Karlin försiktig kring frågorna om MoDo men förklarade att första matchen mot sitt gamla lag kommer vara mest speciell.

Idag har dagen kommit. Ikväll spelar Kalmar hemma i Hatstore Arena mot MoDo och Karlin kommer få se sitt gamla lag som motståndare.

Per Svartvadet har varit många år i MoDo och känner Mattias Karlin. I en intervju med hockeysverige.se har han förklarat vad Karlin har att vänta sig ikväll.

– Jag har ju sett några uttalanden som han har haft och han har varit väldigt neutral. Men jag vet att när man möter polare eller något gammalt lag, och speciellt när man fått sparken från ett lag så vill man ju vinna. Så han kommer definitivt vilja vinna och han är en erkänt skicklig matchcoach.

–Jag tror han har respekt och inte vill säga för lite eller för mycket och göra en stor grej av det. Men jag kan garantera att han vill vinna, speciellt på bortaplan mot MoDo men absolut alla matcher mot MoDo.

Mattias Karlin fick avsluta förra säsongen med att se sitt MoDo spela slutspel från läktaren.

Foto: BILDBYRÃ N

"Nu är det Kalmar"

Karlin har både representerat MoDo som spelare och de senaste fyra och en halv säsongerna som coach. Nu med ett nytt klubbmärke på kavajen är det svårt att ta bort den historia som han haft med klubben.

– Han gjorde de bra när de tog sig upp. Kom fram som ung spelare och var jätteduktig. Sen kom han tillbaka som ledare och tog upp de i SHL. Naturligtvis är det ett stort namn och en viktig pusselbit i MoDos historia så jag förstår att det är känsligt de här matcherna, förklarar Svartvadet.

Karlins tränarkarriär började i laget KB65 tillsammans med sin pappa. Svartvadet berättar att han träffade på Karlins pappa i mataffären hemma och att de pratade om hockey, Mattias och en ny bra back som Kalmar tagit in. Trots historiken med MoDo är det nu Kalmar som gäller.

– Han är en en urmodoit men just nu är han så professionell så nu är det Kalmar. Det ska bli intressant att se.

"Peta någon på näsan i MoDos styrelse"

Svartvadet är väldigt säker på att Karlin vill vinna över sitt gamla lag.

– Garanterat 110%. Är det några matcher han vill vinna så är det dom mot MoDo sen är naturligtvis tre poäng viktigt för alla lag men just de här matcherna tror jag betyder jättemycket. Han är MoDoit i själen men han kommer definitivt vilja vinna.

Karlin i MoDo-kavajen.

Vinsten skulle betyda mycket mer än bara tre poäng in på kontot.

– Hur lång är han? 181cm? Då skulle han bli 185 cm direkt så det är klart han vill vinna den här matchen. Få tre poäng, hänga på i toppen av tabellen men även en liten fjäder i hatten och peta någon på näsan i MoDos styrelse som inte ville ha han kvar.

Tippar lika

Båda lagen kommer formstarka till kvällens match. Karlins Kalmar kommer med fyra raka vinster och MoDo med tre raka. Svartvadet tror matchen slutar 3-3 och att Kalmar avgör på förlängning. Hittills så är han imponerad av Kalmar och tycker Karlin passar in i deras spelsätt.

– Karlin, precis som Kalmar de senaste åren, gillar att vara offensiva, ligga på och pressa. Det är "Karlinspel" så han kör ju bara vidare på det. Sen är han en väldigt skicklig matchcoach och det kan vara en fördel för Kalmar när det drar ihop sig och framförallt viktiga matcher i slutet. Det kommer Kalmar ha stor nytta av.