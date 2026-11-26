Theo Stockselius petas av Robert Kimby.

Djurgårdens IF Hockey har fyra raka förluster och gästar ikväll Växjö Lakers. Stockholmarna är under press tabellmässigt och riskerar att halka ned under kvalstrecket vid förlust.

Då väljer Robert Kimby att peta Theo Stockselius. Talangen är uppsatt som 13-forward när laguppställningen släpptes.

JVM-aktuelle Stockselius har hittills den här säsongen svarat för 3+3 och har bäst xG-siffror av alla Djurgårds-spelare hittills. Det är bara importerna Charles Hudon och Joe Snively som gjort fler mål under säsongen med sina fem vardera.

Matchstart i Vida Arena 19.00.