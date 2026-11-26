Zion Nybeck gjorde fem mål sitt första år i LHC.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån.

Efter fyra säsonger i Hockeyallsvenskan med AIK Hockey och IK Oskarshamn tog Zion Nybeck klivet till SHL inför förra säsongen.

I Linköping HC blev det 5+7 poäng under den första säsongen. I år har Nybeck inledningsvis haft tufft med speltiden, men står nu noterad för 3+5.

Nu står det klart att Nybeck förlänger sitt kontrakt med Linköping.

– Väldigt kul, jag ville verkligen stanna. Jag trivs väldigt bra i Linköping och i laget och vill vara med på den förändringsresa klubben har startat. Målet är att bli bättre varje dag och vara med och bidra till att utveckla LHC till ett framgångsrikt SHL-lag. Det är speciellt att spela i Linköping och framför våra supportrar och det var också en stor del av mitt beslut, säger Zion Nybeck till klubbens hemsida.

Nybecks nya kontrakt gäller över säsongen 2028/2029.

– Vi är väldigt glada över att Zion stannar i LHC. Vi ser honom som en viktig kugge i det vi försöker bygga framåt. Han har varit professionell genom utmanande tider de senaste ett och ett halvt åren och har lagt ner ett stort arbete för att förtjäna en större roll. Han har varit en av våra bästa spelare den här säsongen, och det finns fortfarande mycket utrymme för honom att utvecklas. Zion representerar mycket av det vi vill ha i våra spelare i Linköping Hockey Club, och jag är verkligen glad över att ha honom här framöver, säger sportchef Brock Little.