Viktor Grahn förlänger med Skellefteå.

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I förra veckan rapporterade Expressen att Viktor Grahn fått ett bud från Skellefteå AIK - men nobbat. Enligt uppgifterna var andra klubbar då beredda att gå högre än vad Skellefteå kunde erbjuda.

Någon annan klubb blir det dock inte. Viktor Grahn förlänger nu kontraktet med ytterligare två år. Något som presenterades inför torsdagens match mot Rögle BK.

– Jag tycker att det är inspirerande att vara i en förening som gör allt, varje dag, för att utvecklas och vinna. Sedan trivs jag väldigt bra i laget och både jag och familjen trivs otroligt bra i staden, säger Grahn till klubbens hemsida.

– Det känns superkul att stanna här. Vi har alla i laget och runtom i staben väldigt roligt tillsammans och vi utmanar och pushar varandra att bli bättre varje dag. Det är något som inspirerar mig.

Piteåsonen Viktor Grahn kom till Skellefteå inför förra säsongen efter att året innan gjort ett par matcher på lån i klubben från Södertälje SK.

– Viktor är ytterligare en i raden av spelare som kommit från allsvenskan och tagit kliv här. Viktor är en laglojal spelare som behärskar många delar av spelet vilket gör honom till en viktig spelare i vårt lag. Det känns skönt att ha gjort klart med honom i två nya år, säger GM Erik Forsell.

Det nya kontraktet gäller över säsongen 28/29.