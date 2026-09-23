Karlins ärliga ord – då blir Kalmar ett topplag

Mattias Karlin ger sin syn på Kalmars resa.

Foto: Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tio år har passerat sedan Mattias Karlin, för första gången, klev in som huvudtränare i Hockeyallsvenskan. Då var det Västerviks IK, ett lag han själv lyft hela vägen från division 2, etablerat, och senare lämnade för att ta MoDo Hockey till SHL. Nu är det Kalmar HC, den fräcka utmanaren som blivit en "dark horse" i toppen av andraligan.

Det som sticker ut är det faktum att den nu 47-årige tränaren alltid blivit kvar en längre tid i sina klubbar. Samtidigt står han nu inför en helt ny utmaning där det inte riktigt går att dra paralleller till tidigare uppdrag.

– Skillnaden MoDo, kontra Kalmar, är att när jag kom till MoDo så gick det dåligt för dem. De slutade tolva året innan jag kom. Kalmar slutade tvåa förra året, så nu är det ju helt tvärtom i det avseendet. Jag har ingenting att jämföra med på så sätt, erkänner Karlin när hockeysverige.se möter honom.

Stämningen denna framgång skapar ger även en stor kontrast till den sista tiden i MoDo.

– Det är en grej jag lämnar bakom mig och tittar framåt, svarar Mattias Karlin om sparkningen och turerna kring det.

Men avskedet 7 december har också gett den rutinerade tränaren mer tid att reflektera över vad som är rätt och fel. Vad han landat i, det handlar i mångt och mycket om månaderna innan beskedet.

Den stora lärdomen från MoDo: "Tappade hela laget"

Under de fem åren i Örnsköldsvik upplevde Mattias Karlin höga toppar och djupa dalar, och det är framförallt felaktiga målsättningar som han också kommer tillbaka till som största lärdom från det tunga 2025/26.

– Det är klart, man lär sig alltid någonting av positiva och negativa saker, men jag är ändå ganska trygg med vad jag står för, och vad jag kan och inte kan, säger Karlin om hur han reflekterat kring sista tiden i MoDo.

Den nye Kalmar-tränaren fortsätter:

– Det började väl egentligen med att vi som förening, och inte vi inom sporten på det sättet, gick ut med lite felaktiga målsättningar och tappade hela laget. Därav så blev det också en stress i allt vi höll på med eftersom fansen krävde vinster, och har man ett helt nytt hockeylag så kan det ta en stund innan allt sitter. Det var där någonstans allting började egentligen, det blev ett problem.

Mattias Karlin på plats i Ö-vik efter sparkningen.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

MoDo gjorde en förändring, plockade in Fredrik Andersson, men tappade från 1,8 poäng per match till 1,69.

– Det blev för mycket negativitet i allt runt omkring, och även att det kom in i laget, naturligtvis. Det är så det funkar. Det brukar oftast smygas in efter ett tag. Det var så det blev i MoDo också. Vi började ganska bra, men spelmässigt var vi inte det. Det blev en knölig säsong där vi i grund och botten lade krokben på oss själva, som klubb, säger Karlin.

Har du valt att prata på ett annat sätt nu i Kalmar, med lärdomen från detta?

– Vi har inte riktigt kommit dit (innan premiären), men i mina ögon har man långsiktiga målsättningar och även kortsiktiga målsättningar för att inte bara hänga över den där efter 52 omgångar, utan man behöver sporra på vägen. Det är så jag tycker att man ska jobba.

Utmaningen: "De pengarna finns ju inte i Kalmar"

Avsaknaden av tålamod är något många lyfte som ett problem i MoDo, när man sparkade Mattias Karlin. Nu är han i en klubb som verkligen visat det genom att bygga upp en kontinuitet under Daniel Stolts ledning (sportchef).

– Det tycker jag, säger Mattias Karlin om huruvida han känner att den finns i Kalmar.

– Nu är jag helt ny så det är svårt att säga så mycket om kontinuitet, men tittar man bakåt så har Stolt varit här i fem år, Viktor Tuurala (nu tränare i AIK) var där i fem år, och det är för mig kontinuitet. Jag var i MoDo i fyra och ett halvt år, men det var tänkt att det skulle vara fem år. "Hinken" (Henrik Gradin) gör sitt sjätte år. Det är kontinuitet när man börjar snacka de siffrorna, fyra, fem, sex år. Det tycker jag att Kalmar också har bevisat innan mig.

2026/27-säsongen inleddes också i förra veckan, och det med en 4–3-seger mot Karlskoga. Ett lag som gick hela vägen till final förra året.

– Det blir mer lugn och ro i saker när man har byggt upp något från start, så att man håller i det över tid, säger Karlin om hur den kontinuitet Kalmar byggt märks av.

Samtidigt lyfter huvudtränaren ett problem i när det går så pass bra för mindre klubbar.

– I Kalmars fall, när de lyckas som de gjorde förra året, då försvinner alla spelare. Kalmar kan inte betala de lönerna som de blir erbjudna någon annanstans. Många går till Finland, några till SHL. De pengarna finns ju inte i Kalmar. Det är det som är faran med mindre klubbar, att går det bra, då försvinner spelarna. I större klubbar kanske du kan matcha anbuden på ett helt annat sätt. Då är det lättare att bygga kontinuitet också.

Eddie Levin har bytt Kalmar mot Växjö och SHL inför 2026/27.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Kalmar HC – ett etablerat topplag? "Ett par år till"

Kanske är det snarare där utmaningen ligger för Kalmar, att först etablera sig som ett topplag och bli en större klubb. Ett steg som Mattias Karlin hjälper, med den kompetens och rykte han sitter på.

– Oj... ett par år till kanske, säger Karlin om när vi kanske kan prata om Kalmar som ett etablerat topplag.

– I min värld behöver man vara ett topp sex-lag över tid, och det är inte två år utan kanske fem år. Då är man mer av ett stabilt topplag, om man ska kalla det så. Sen, som sagt, är man det kommer spelare försvinna när alla lag rycker i dem. Så det är svårare för Kalmar kontra Leksand eller MoDo, för de kan behålla spelarna på ett annat sätt.

Tror du att man kommer att kunna nå dit, att man kan behålla dem på ett annat sätt?

– Det kommer att ta längre tid. Sen om det tar tre, fem eller tio år blir svårt att svara på, men det tar tid, det gör det.

Du har skrivit på för två år, vad ser du som långsiktigt mål under den tiden?

– För mig är det mer att fokusera på det här året, och hoppas att det ska bli bra. Sen är det att försöka bygga därifrån. Så jag tittar egentligen inte längre bort än på den här säsongen om jag ska vara helt ärlig, utan försöker få bra snurr, och så försöker jag bygga vidare på det.

Ringar in mötet med MoDo: "Kommer vara mest speciell"

HA-premiären mot Karlskoga följdes under måndagen upp av en ny stark insats av Kalmar. Den gången stod dock rutinerade Jhonas Enroth emot för sitt AIK och 0–3 efter två mål i tom bur blev ett slutresultat som inte speglade insatsen.

Precis som Viktor Tuurala säkerligen ringat in det mötet i sin kalender ser Mattias Karlin också fram emot det första av fyra mot hans tidigare lag, MoDo. Det sker 16 oktober – i Kalmar och Hatstore Arena.

– Det är klart, framförallt första matchen kommer kanske vara mest speciell. Jag var i Västervik och mötte MoDo ganska många år också. Första matchen var väldigt speciell. Sen (de andra matcherna) blir det lite mer en vardag efter det, avslutar Mattias Karlin.