Mattias Karlins revanschmatch: "Money-on-the-board game"

Går Mattias Karlin segrande ur mötet med sin forna klubb MoDo? Foto: Patric Söderström / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

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Mattias Karlin har representerat MoDo Hockey både som spelare och tränare. 2021 klev han in i klubben som tränare och var två år senare med om att lyfta upp klubben i SHL. Sejouren i toppligan blev dock bara tvåårig och våren 2025 åkte laget ned i Hockeyallsvenskan igen.

Karlin fick förtroende att stanna kvar som coach, men fick sparken i december i fjol efter att laget inte levt upp till de högt ställda förväntningarna i Ö-vik.

Nu är han i stället tränare för Kalmar HC, där han ersatt populäre Viktor Tuurala efter hans flytt till AIK. Med Karlin i båset har KHC byggt vidare på fjolårets fina grundserie och återigen tagit position i toppskiktet av tabellen.

Får Mattias Karlin revansch på MoDo?

På fredagskvällen väntar en intressant match hemma i Hatstore Arena för smålänningarna. Då möter man nämligen just MoDo i vad Mike Helber och Uffe Bodin kallar "Karlins revanschmatch" i podcasten All In Hockey .

– I NHL pratar man om "money-on-the-board games", matcher där man lägger pengar i en pott om de betyder mycket, säger Bodin. Jag vet inte om lönerna är på den nivån i allsvenskan att man kan göra det.

– Det finns lagkassor i alla lag även i svensk ishockey, sedan kanske det är 50–100 kronor i stället för tusen dollar, skrattar Helber.

Kalmar imponerar i Hockeyallsvenskan

Duon är också mäkta imponerade av Kalmars lagbygge. Helber lyfter fram målvakten Brett Brochu och backen Christian Felton som extra stora fyndvärvningar från sportchefen Daniel Stolts sida.

Han tror även att spelarna kommer att anstränga sig extra för att ge Karlin en seger han säkerligen längtar lite extra efter mot MoDo.

– Han är en ledare som många gillar.

Inför kvällens prestigemöte är Kalmar trea i tabellen på samma poäng (23) som fyran MoDo.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.