08-derbyt blev försenat, men sedan blev det en kross på Hovet.

Södertälje vinner med hela 6-2 borta mot AIK.

– Jag tycker att vi kör över dem, säger SSK:s Adam Hesselvall till TV4.

Södertälje tar en överlägsen derbyseger mot AIK. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Pyroteknik i SSK-klacken gjorde att matchen på Hovet kom igång 23 minuter senare än planerat. Men när pucken sedan släpptes var det aldrig något snack om vilka som skulle vinna kvällens match.

Södertälje tryckte gasen i botten redan från nedsläpp och tog ledningen redan inom matchens två första minuter. AIK kvitterade sedan i powerplay när den tidigare SSK-spelaren Ludwig Blomstrand satte 1-1 bakom Södertäljes debuterande målvakt Niclas Westerholm. Bortalaget tog dock återigen ledningen när skyttekungen Carter Ashton blev målskytt.

Södertälje vinner stort mot AIK

Det var dock i andra perioden som Södertälje tog över helt och hållet. Junioren Adam Hesselvall klev fram och satte sitt första mål i HockeyAllsvenskan bakom AIK-keepern Jonas Gunnarsson. Sedan utökade SSK till 1-4 innan AIK fick in en reducering. Men efter slarv av AIK i egen zon kunde Södertälje straffa rivalen och efter ett fint spel kunde lagkaptenen Patrik Zackrisson sätta 2-5 i slutet av andra perioden. Skotten var hela 12-3 till Södertälje i mittperioden.

– Det var skönt. Det har gått rätt lång tid in på säsongen så det var skönt att målet äntligen kom nu, säger Adam Hesselvall om debutmålet och var även nöjd med lagets spel:

– Vi börjar från start. Vi smäller på, viker inte undan och jag tycker att vi jobbar som vi har sagt att vi ska göra fem-mot-fem. Jag tycker att vi kör över dem den här perioden.

Det blev heller aldrig någon vidare forcering från AIK:s sida. I stället kunde Södertälje definitivt punktera matchen med ett 2-6-mål tidigt i tredje perioden. Det blev sedan även slutresultatet i matchen och SSK tar en stark seger i rivalmötet.

AIK – Södertälje 2–6 (1-2,1-3,0-1)

AIK: Ludwig Blomstrand, Oskar Magnusson.

Södertälje: William Wiå, Carter Ashton, Adam Hesselvall, Niklas Arell, Patrik Zackrisson, Filip Engarås.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects