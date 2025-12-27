08-derbyt sköts upp – efter pyro: ”Undrar vad fan som händer”

08-derbyt mellan AIK och Södertälje sköts upp.

SSK-klacken tömdes efter att en pyroteknisk pjäs antänts och det dröjde länge innan matchen kunde komma igång.

– Man går och väntar och undrar vad fan det är som händer, säger Södertäljes lagkpten Patrik Zackrisson till TV4.

Det blev en tråkig start på 08-derbyt mellan AIK och Södertälje på Hovet. Redan innan spelarna åkte ut på isen antändes en pyroteknisk pjäs i Södertälje-klacken, under ett tifo. Matchstarten sköts därför upp.

– Jag vet att vi ska tömma bortasektionen för att de har eldat något där. Vi får vänta och se hur länge det tar, sade huvuddomaren Mikael Nord till TV4 i ett initialt läge.

SSK-klacken tömdes därför och åskådarna på bortasektionen fick lämna arenan tillfälligt för att visiteras innan matchen kunde startas. Ordningsvakterna var uppe på läktarna men det tog väldigt lång tid för bortasektionen att tömmas.

– Det är segt och tråkigt. Man vill ju köra igång. Det blir ett litet vakuum här nu, man går och väntar och undrar vad fan det är som händer. Det var ju grym inramning från vårt håll, det är kul och man vill ha det trycket varje match. Det är synd bara att det blir så här, lite antiklimax, säger Södertäljes lagkapten Patrik Zackrisson till TV4.

Efter att halva bortasektionen, den övre halvan av SSK-klacken, lämnat arenan ropade speakern ut att matchen äntligen skulle komma igång. Efter över 20 minuters väntan släpptes till slut pucken. Cirka fem minuter in i matchen började åskådare också släppas tillbaka in på bortasektionen igen. Senare i första perioden var hela Södertälje-klacken tillbaka uppe på läktaren igen.

Texten uppdateras…