Skjuter ned ryktet: ”Inte intressant just nu”

Edvin Hammarlund lämnar Luleå.

Tidigare har Hockeynews rapporterat att MoDo ska vara intresserade av backen – ett rykte sportchefen Henrik Gradin nu skjuter ned.

– Han är inte intressant just nu, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Edvin Hammarlund.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Någon flytt till Örnsköldsvik och MoDo efter avskedet från Luleå ser det i nuläget inte ut att bli för Edvin Hammarlund.

Hockeynews har tidigare rapporterat att MoDo varit intresserade av den förre Djurgårdsbacken, men enligt sportchefen Henrik Gradin är det inte aktuellt.

– Han är inte intressant just nu. Vi kommer inte göra något de närmaste veckorna, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Lämnar Luleå efter korttidsavtalet

Tidigare under tisdagen meddelade Luleå att klubben inte kommer nyttja den option som fanns i Hammarlunds kontrakt att förlänga avtalet efter den 1 november. I stället kommer backen, som inte fått någon speltid i SHL med den regerande mästaren under säsongsupptakten, att lämna klubben.

Hammarlund värvades till Luleå från Djurgården inför säsongen, efter att backen och Djurgården gått skilda vägar trots kontrakt över den här säsongen. 28-åringen hämtades in till Djurgården från Tyresö/Hanviken under säsongen 2022/23 och gjorde totalt 124 allsvenska matcher med klubben och hjälpte klubben tillbaka till SHL i våras.

Förra säsongen noterades Hammarlund för nio poäng (1+8) på 47 allsvenska matcher med Djurgården.