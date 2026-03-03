Skadekris inför kvalet: ”Extremt manfall”

Nästa vecka spelar Troja-Ljungby kval för att hålla sig kvar i HockeyAllsvenskan.

Just nu har laget dock bara sex backar och nio forwards som är tillgängliga för spel.

– Extremt manfall, säger tränaren Magnus Sundquist till Smålänningen.

Allan McShane är en av många spelare som just nu saknas för Troja-tränaren Magnus Sundquist. Foto: Bildbyrån

IF Troja-Ljungby är redan klara för kvalspel i HockeyAllsvenskan som tabelljumbo. Innan dess har laget däremot två matcher kvar att spela i grundserien. Först ställs de mot Björklöven i morgon innan de möter Vimmerby i sista omgången på fredag, båda hemmamatcher.

Däremot är det osäkert vad det är för lag som Magnus Sundquist kommer att kunna ställa på benen i morgondagens match mot Björklöven. I nuläget har Troja nämligen bara sex backar och nio (!) forwards som är friska och tillgängliga för spel. Glädjande är dock att målvakten Jonathan Stålberg är spelklar efter att ha saknats i söndagens match mot Nybro.

Troja har dock fortfarande Allan McShane, Arvils Bergmanis, Tom Hedberg, Isak Salqvist, Jonathan Wikström och Albin Nilsson på skadelistan samtidigt som Hampus Olsson är avstängd. Under tisdagens träning klev även Filip Lennström av med en skada. Nu svarar tränare Sundquist om läget i laget.

– För att det inte ska missförstås nu. Vi vill göra en bra jävla insats imorgon, det är första prioritet. Nummer två, nästa torsdag är det viktigaste. Vi kommer inte spela någon som eventuellt inte är hundra procent redo och sen förvärra deras skada. Det är bara att skjuta sig själv i foten. Just nu vet jag inte vad vi har för lag imorgon, säger Magnus Sundquist till Smålänningen.

Läget i Troja-Ljungby inför kvalet: ”Vet inte prognosen”

På torsdag nästa vecka spelas den första kvalmatchen där Troja-Ljungby troligtvis kommer att spela borta mot Västerås. Detta eftersom att Västerås i nuläget ligger fem poäng bakom Vimmerby med blott två matcher och sex poäng kvar att spela om.

Gällande spelarna som saknas lär Jonathan Wikström missa resten av säsongen. Kring övriga spelarna är det däremot osäkert om de kommer att hinna bli spelklara i tid till kvalet.

– Till play out-spelets start vill vi ha tillbaka Allan (McShane) och Tom (Hedberg). Gällande Albin (Nilsson) och Isak (Salqvist) vet vi inte prognosen. Samma med (Filip) Lennström. Jag trodde han hade fått ett slag men han ska undersökas ännu mer. (Arvid) Bergmanis och (Jonathan) Stålberg är redo för play out, Hampus Olsson också, säger Magnus Sundquist.

