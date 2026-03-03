Så spelas HockeyAllsvenskans kval 2026

Lag 13 och 14 möts i bäst av sju matcher där vinnaren får spela kvar i HockeyAllsvenskan medan förloraren tvingas ner i HockeyEttan. Här är spelschemat och reglerna för kvalet.

Sedan 2021 har HockeyAllsvenskan och SHL jobbat efter samma mall:

Lag ett till tio i HockeyAllsvenskan får spela slutspel.

Lag elva och tolv har spelat klart för säsongen.

Lag 13 och 14 (Troja/Ljungby) möts i en playout-serie i bäst av sju matcher där vinnaren får spela kvar i HockeyAllsvenskan medan förloraren åker ur ligan och får spela i HockeyEttan säsongen 2026/2027. Första året med systemet spelades playout-serien i bäst av fem, men sedan dess har det varit bäst av sju som gäller även i HockeyAllsvenskan. Det högst rankade laget i tabellen har hemmaplansfördel. Matchserien spelas enligt formatet H–H–B–B–H–B–H.

Hur har det gått i tidigare playoutserier i HockeyAllsvenskan?

2025: Vimmerby – Tingsryd 4-3 i matcher

2024: Östersund – Västervik 4-2 i matcher

2023: Tingsryd – Västervik 4-2 i matcher *

2022: Södertälje – Troja/Ljungby 4-2 i matcher

2021: Kristianstad-Väsby 3-2 i matcher

* Västervik fick ändå behålla sin plats i HockeyAllsvenskan då Vita Hästen gick i konkurs

Hur spelas HockeyAllsvenskans kvalspel 2026?

Kvalmatch 1:7 – 12 mars kl. 19:00 Lag 13 – Troja/Ljungby

Kvalmatch 2:7 – 14 mars kl. 18:00 Lag 13 – Troja/Ljungby

Kvalmatch 3:7 – 17 mars kl. 19:00 Troja/Ljungby – Lag 13

Kvalmatch 4:7 – 19 mars kl. 19:00 Troja/Ljungby – Lag 13

Kvalmatch 5:7 – 21 mars kl. 18:00 Lag 13 – Troja/Ljungby

Kvalmatch 6:7 – 23 mars kl. 19:00 Troja/Ljungby – Lag 13

Kvalmatch 7:7 – 26 mars kl. 19:00 Lag 13 – Troja/Ljungby