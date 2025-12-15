Axel Håkansson ådrog sig en skada under förra veckan när Troja-Ljungby drabbade samman med Västerås. Nu står det klart att 21-åringen behöver opereras och kommer bli borta från spel i flera månader.

Axel Håkansson. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån.

Det var i ångestmötet mellan Troja-Ljungby och Västerås som den 21-årige forwarden Axel Håkansson drog på sig en skada. Nu står det klart att Håkansson kommer tvingas till operation och blir borta en längre tid.

– Väldigt tråkigt för främst Axel men även för oss då han kommit in och bidragit till att vi vunnit matcher, säger sportchef Tobias Johansson.

Det rör sig om en benfraktur som kommer att ta lång tid att läka.

– Nu väntar en operation och därefter en rehabiliteringsprocess som beräknas ta tre månader.

21-åringen har pendlat mellan Hockeyallsvenskan och Hockeyettan under säsongen. Under sin tid i andraligan med Troja-Ljungby har han inte lyckats plocka några individuella poäng.

Source: Axel Håkansson @ Elite Prospects