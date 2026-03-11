Klart: Så spelas kvartsfinalerna i HockeyAllsvenskan

Södertälje och Oskarshamn tog sig vidare till kvartsfinal via play in i HockeyAllsvenskan med 2-0 i matcher.

Nu är det klart vilka åtta lag som gör upp om SHL-platsen.

Björklöven, Kalmar, BIK Karlskoga och MoDo är de fyra topplagen inför kvartsfinalerna. Foto: Bildbyrån

Sedan tidigare var det redan klart att Björklöven, Kalmar, Karlskoga, MoDo, AIK och Nybro skulle spela kvartsfinal i HockeyAllsvenskan. De sex lagen kom nämligen på direktplats till slutspelet. Först väntade däremot ett play in-spel där Södertälje skulle möta Mora och Oskarshamn ställdes mot Almtuna. Vinnarna i de matcherna skulle gå vidare för att möta de två högst rankade lagen i kvartsfinal.

I den ena åttondelsfinalen blev det en enkel resa för Södertälje. De vann först bortamatchen i Dalarna med 2-0 och under onsdagskvällen blev det hela 6-1 för SSK mot Mora. Därmed är Södertälje klara för kvartsfinalspel och slår ut Mora, vars säsong är över.

I den andra åttondelsfinalen blev det däremot betydligt jämnare. Oskarshamn lyckades vinna den första matchen i Uppsala med 4-3 efter förlängning. När serien vände ner till Småland under onsdagen hade Almtuna ledningen men det blev sedan en målglad och svängig tredje period. Till slut blev det 5-3 till Oskarshamn som alltså också vinner med 2-0 i matcher för att gå vidare till kvartsfinal i HockeyAllsvenskan.

Vilka lag möts i HockeyAllsvenskans kvartsfinaler?

Resultaten i åttondelsfinalerna innebär alltså att Södertälje och Oskarshamn går vidare till kvartsfinal som de sämst rankade lagen. De kommer därför att få möta de två högst rankade lagen från grundserien. Det innebär att Oskarshamn ställs mot seriesegrande Björklöven medan SSK får möta tvåan Kalmar i en repris från fjolårets kvartsfinal. I övrigt var det redan klart att BIK Karlskoga skulle möta Nybro medan MoDo ställs mot AIK.

Serierna kommer att avgöras i bäst av sju matcher enligt modellen H-H-B-B-H-B-H. Det högst rankade laget har med andra ord hemmaplansfördel och inleder serien med två raka hemmamatcher. Vinnarna från de fyra kvartsfinalerna kommer sedan att mötas i semifinal där det högst rankade laget att gå vidare kommer att ställas mot det lägst rankade laget, och så vidare.

Så spelas kvartsfinalerna:

IF Björklöven – IK Oskarshamn

Kalmar HC – Södertälje SK

BIK Karlskoga – Nybro Vikings

MoDo Hockey – AIK Hockey

