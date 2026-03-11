Oskarshamn är klara för kvartsfinal i HockeyAllsvenskan.

De slår ut Almtuna med 2-0 i matcher – och ställs nu mot seriesegrarna Björklöven.

– Det ska bli en kul matchserie, säger Filiph Engsund till TV4.

Oskarshamn är klara för kvartsfinal i HockeyAllsvenskan – men får tufft motstånd. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

I måndags vann Oskarshamn en dramatisk match i Uppsala med 4-3 efter förlängning sedan Joel Svensson avgjort mot Almtuna efter förlängning. Därmed hade IKO chansen att avgöra och säkra avancemang till kvartsfinal vid seger under kvällens match hemma i Be-Ge Center. Samtidigt hade Almtuna kniven mot strupen och var piskade att vinna.

Det blev en jämn första period som slutade mållös och i den andra perioden var det sedan bortalaget Almtuna som tog kommandot. Skyttekungen Mikkel Øby-Olsen klev fram i powerplay – återigen – och gav Almtuna ledningen med bara 54 sekunder kvar att spela i den andra perioden.

Blixtvändning av Oskarshamn i tredje perioden

Till den tredje perioden klev sedan Oskarshamn ut på jakt efter att vända matchen – och det lyckades de också med. Först kvitterade Filiph Engsund till 1-1 i mitten av perioden. Under de sista minuterna regnade det sedan in mål.

53:52 Kevin Karlsson ger Oskarshamn ledningen med 2-1.

54:21 IKO utökar till 3-1 genom Filip Sveningsson.

54:56 Almtuna får in en reducering sedan Lukas Smith blivit målskytt.

55:28 Søren Dietz-Larsen gör mål för Oskarshamn vilket innebär 4-2 i matchen.

56:18 Edvin Hammarlund ser till att Almtuna reducerar igen.

Alltså gjordes det fem mål inom loppet av bara 2:26 minuter och Oskarshamn hade alltså ledningen med 4-3. Almtuna vägrade däremot att ge sig. Bortalaget plockade ut Herman Liv för en extra anfallare i slutet av matchen. Det ledde däremot till att Oskarshamn kunde vända på spelet och sätta 5-3 i tom kasse för att säkra kvartsfinalplatsen.

– Det är en tajt match och vi får inte utdelning i vårt powerplay. Tredje perioden svänger ganska mycket och mycket mål. Det var en fartfylld match. Det känns ändå som att vi har det under kontroll. Det är så jävla starkt av oss att komma tillbaka och vinna den här matchen, tycker jag, säger Filiph Engsund till TV4 efter segern.

Får möta Björklöven: ”Kul matchserie”

Det innebär att Oskarshamn går vidare till kvartsfinal via play in för andra året i rad. Där kommer de att ställas mot tabellettan Björklöven.

– Det ska bli en kul matchserie. Det är bara att ladda om här nu efter de här två matcherna. Sedan är det bara att köra på söndag igen, säger Engsund.

Den första kvarten spelas uppe i Umeå på söndag.

Oskarshamn – Almtuna 5–3 (0-0,0-1,5-2)

Oskarshamn: Filip Sveningsson 2, Filiph Engsund, Kevin Karlsson, Søren Dietz-Larsen.

Almtuna: Mikkel Øby-Olsen, Lukas Smith, Edvin Hammarlund.

