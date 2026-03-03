Så spelas HockeyAllsvenskans slutspel 2026 – spelschema och regler

Så spelas HockeyAllsvenskans slutspel 2026. Här är datumen, reglerna och historiken du behöver hålla koll på.

Djurgården vann finalen mot AIK 2025.

Foto: Bildbyrån.

Hur funkar HockeyAllsvenskans slutspel?

Sedan sex säsonger tillbaka gör lagen i HockeyAllsvenskans slutspel upp om en garanterad plats till SHL. Vinnaren av det HockeyAllsvenska slutspelet spelar i SHL kommande säsong. Övriga lag i slutspelet spelar kvar i HockeyAllsvenskan kommande säsong.

De lag som placerar sig på platserna 1-6 i den hockeyallsvenska tabellen är direktkvalificerade till kvartsfinal medan lag 7-10 spelar åttondelsfinal där två vinnare kvalificerar sig för kvartsfinal.

Åttondelsfinalerna spelas i bäst av tre enligt modellen borta-hemma-hemma, där det högst rankade laget alltså avslutar med två hemmamatcher. Övriga slutspelsserier spelas bäst av sju, alltså först till fyra segrar. Dessa spelas enligt modellen H-H-B-B-H-B-H.

Tidigare år har sedan lagen fått välja kvartsfinalmotståndare i den ordningen de slutade i serien. Det är emellertid borttaget till den här säsongen. Nu gäller samma regler som i SHL. Det högst placerade laget i den allsvenska tabellen möter det lägst placerade, det näst högst placerade möter det näst lägst placerade och så vidare. Det gäller även i semifinalerna.

Det går alltså inte att rita ett slutspelsträd peka ut ett lags väg till guldet redan innan slutspelet dragit igång.

Det HockeyAllsvenska slutspelet börjar den nionde mars och kan som längst pågå till och med den 29:e april om finalen går hela vägen till en match sju.

Vilka har vunnit HockeyAllsvenskans slutspel?

Det här är sjätte året HockeyAllsvenskan har ett slutspel där vinnaren går upp i SHL. Regerande mästare är Djurgården, som vann finalen mot AIK 2024. Djurgården förlorade året innan finalen mot MoDo. 2022 och 2021 förlorade Björklöven finalen mot HV71 respektive Timrå, som därmed gick upp i SHL.

2025: Djurgården

2024: Brynäs

2023: MoDo

2022: HV71

2021: Timrå

Hur spelas HockeyAllsvenskans slutspel?

Åttondelsfinalerna spelas mellan lag 7 och 10 samt mellan lag 8 och 9. Laget som är först till två segrar går till kvartsfinal.

Kvartsfinal 1 spelas mellan vinnaren av grundserien och det lägst rankade laget av de två lagen som gått vidare från åttondelsfinalerna.

Kvartsfinal 2 spelas mellan tvåan i grundserien och det näst lägst rankade laget av de två lagen som gått vidare från åttondelsfinalerna.

Kvartsfinal 3 spelas mellan trean och sexan från grundserien.

Kvartsfinal 4 spelas mellan fyran och femman från grundserien.

Åttondelsfinaler

Å1:1 Måndag 9 mars 19.00, Rank 10-Rank 7

Å2:1 Måndag 9 mars 19.00, Rank 9-Rank 8

Å1:2 Onsdag, 11 mars 19.00, Rank 7-Rank 10

Å2:2 Onsdag, 11 mars 19.00, Rank 8-Rank 9

Å1:3 Fredag 13 mars 19.00, Rank 7-Rank 10

Å2:3 Fredag 13 mars 19.00, Rank 8-Rank 9

Kvartsfinaler

K1:1 Söndag 15 mars 15.00, Rank 1-Rank 8

K2:1 Söndag 15 mars 15.00, Rank 2-Rank 7

K3:1 Måndag 16 mars 19.00, Rank 3-Rank 6

K4:1 Måndag 16 mars 19.00, Rank 4-Rank 5

K1:2 Tisdag 17 mars 19.00, Rank 1-Rank 8

K2:2 Tisdag 17 mars 19.00, Rank 2-Rank 7

K3:2 Onsdag 18 mars 19.00, Rank 3-Rank 6

K4:2 Onsdag 18 mars 19.00, Rank 4-Rank 5

K1:3 Torsdag 19 mars 19.00, Rank 8-Rank 1

K2:3 Torsdag 19 mars 19.00, Rank 7-Rank 2

K3:3 Fredag 20 mars 19.00, Rank 6-Rank 3

K4:3 Fredag 20 mars 19.00, Rank 5-Rank 4

K1:4 Lördag 21 mars 18.00, Rank 8-Rank 1

K2:4 Lördag 21 mars 18.00, Rank 7-Rank 2

K3:4 Söndag 22 mars 15, Rank 6-Rank 3

K4:4 Söndag 22 mars 15, Rank 5-Rank 4

K1:5 Måndag 23 mars 19.00, Rank 1-Rank 8

K2:5 Måndag 23 mars 19.00, Rank 2-Rank 7

K3:5 Tisdag 24 mars 19.00, Rank 3-Rank 6

K4:5 Tisdag 24 mars 19.00, Rank 4-Rank 5

K1:6 Onsdag 25 mars, 19.00 Rank 8-Rank 1

K2:6 Onsdag 25 mars 19.00, Rank 7-Rank 2

K3:6 Torsdag 26 mars 19.00, Rank 6-Rank 3

K4:6 Torsdag 26 mars 19.00, Rank 5-Rank 4

K1:7 Fredag 27 mars 19.00, Rank 1-Rank 8

K2:7 Fredag 27 mars 19.00, Rank 2-Rank 7

K3:7 Lördag 28 mars 18.00, Rank 3-Rank 6

K4:7 Lördag 28 mars 18.00, Rank 4-Rank 5

Semifinaler

S1:1 Tisdag 31 mars, 19.00, Rank 1-Rank 4

S2:1 Onsdag 1 april 19.00, Rank 2-Rank 3

S1:2 Torsdag 2 april 19.00, Rank 1-Rank 4

S2:2 Fredag 3 april 18.00, Rank 2-Rank 3

S1:3 Lördag 4 april 18.00, Rank 4-Rank 1

S2:3 Söndag 5 april 18.00, Rank 3-Rank 2

S1:4 Måndag 6 april 15.00, Rank 4-Rank 1

S2:4 Tisdag 7 april 19.00, Rank 3-Rank 2

S1:5 Onsdag 8 april 19.00, Rank 1-Rank 4

S2:5 Torsdag 9 april 19.00, Rank 2-Rank 3

S1:6 Fredag 10 april 19.00, Rank 4-Rank 1

S2:6 Lördag 11 april 18.00, Rank 3-Rank 2

S1:7 Söndag 12 april 18.00, Rank 1-Rank 4

S2:7 Måndag 13 april 19.00, Rank 2-Rank 3

HockeyAllsvenskans final

F1: Onsdag 15 april 19.00, Rank 1-Rank 2

F2: Fredag 17 april 15.15, Rank 1-Rank 2

F3: Måndag 20 april 19.00, Rank 2-Rank 1

F4: Onsdag 22 april 19.00, Rank 2-Rank 1

F5: Fredag 24 april 19.00, Rank 1-Rank 2

F6: Måndag 27 april 19.00, Rank 2-Rank 1

F7: Onsdag 29 april 19.00, Rank 1-Rank 2

Vinnaren av finalserien spelar i SHL säsongen 2026/2027.