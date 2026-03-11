Södertälje vinner med hela 6-1 för att slå ut Mora i åttondelsfinalen.

Det är därmed redan klart vilka som SSK får möta i kvartsfinal.

– Man vet aldrig vad man ska vänta sig, men jag ser fram emot det väldigt mycket, säger Andreas Johansson om motståndet till TV4.

Andreas Johansson och hans Södertälje är klara för kvartsfinal i HockeyAllsvenskan. Foto: Bildbyrån

Södertälje har inte levt upp till förväntningarna i HockeyAllsvenskan under årets säsong. De lyftes fram som en kandidat till SHL-platsen inför säsongen men fick en mycket tung start vilket gjorde att de till och med låg under kvalstrecket. Sedan ryckte SSK upp sig och var nära att knipa en topp sex-plats för att gå direkt till kvartsfinal.

I stället fick Södertälje nöja sig med en sjundeplats och tvingades därmed spela play in. Där har SSK dock gjort resan kort med Mora IK. De vann med 2-0 uppe i Dalarna under måndagen och hade chansen att avgöra vid en seger hemma i Scaniarinken under onsdagskvällen.

Hemmalaget rivstartade och hade 2-0 redan efter tre minuter efter mål av Teemu Väyrynen och Henrik Eriksson. Sedan drog SSK iväg sedan Sebastan Dyk gjort två mål och ställningen var 4-0 efter 20 minuters spel. Södertälje vann också skotten med sjuka 18-0 (!) under den första perioden.

– Det är en jättebra period av oss. Vi kommer ut med fart och fläkt, både på isen och på läktaren. Jag tycker att vi är aggressiva och tar pucken mot mål, vi spelar hockey där ute. Alla kedjor trycker på, bra i skridskoåkningen, ligger rätt i försvaret och anfaller tillsammans. Det gäller att fortsätta med det nästa period också, säger tvåmålsskytten Dyk till TV4 i pausen.

Hattrick av Sebastian Dyk för Södertälje

Resten av matchen blev sedan mer av en transportsträcka. SSK hade däremot fortsatt ett stort övertag gentemot Mora. Skotten i den andra perioden blev 12-3 och Södertälje gjorde även ytterligare ett mål för att döda den sista lilla spänningen i matchen. Lagkaptenen Patrik Zackrisson styrde in 5-0-målet vilket definitivt säkrade segern och avancemang till kvartsfinalen.

Slutresultatet skrevs sedan till 6-1 sedan Sebastian Dyk fullbordat ett hattrick. Love Härenstam fick däremot inte hålla undan utan Mora fick in ett tröstmål genom Färjestadslånet Mikkel Eriksen med fyra minuter kvar.

– Det var en fantastiskt bra första period som hade det mesta som var bra för oss. Det satte tonen för oss och sedan spelar vi på det på ett väldigt bra sätt. Vi gör det väldigt bra och bestämt, säger tränaren Andreas Johnsson om segern till TV4.

Södertälje går vidare till kvartsfinal som det sjunde laget och det är därmed redan klart vilket motstånd som de kommer att få. SSK ställs nämligen mot tvåan Kalmar i en repris på förra årets kvartsfinal. Förra året vann Södertälje med 4-1 i matcher men i år lär det bli en betydlig tuffare resa för Södertälje då maktbalansen har skiftat mellan de båda lagen.

Den första kvartsfinalen spelas i Hatstore Arena nere i Kalmar på söndag.

Södertälje – Mora 6–1 (4-0,1-0,1-1)

Södertälje: Sebastian Dyk 3, Teemu Väyrynen, Henrik Eriksson, Patrik Zackrisson.

Mora: Mikkel Eriksen.

Source: Södertälje SK @ Elite Prospects