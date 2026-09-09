Ryder Rolston fortsätter leverera för AIK under försäsongen.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

Förra veckan åkte AIK på två raka förluster under försäsongen. Först blev det 3-5 borta mot BIK Karlskoga innan det blev 1-2 hemma mot norska Sparta Sarpsborg för stockholmarna.

Under onsdagskvällen ställdes AIK igen mot BIK Karlskoga och fick chans till revansch när lagen möttes i Vallentuna.

Det blev även "Gnaget" som inledde matchen bäst. I powerplay kunde AIK ta ledningen sedan Scott Pooley spelat över till Ryder Rolston som skickade upp ett skott i krysset för 1-0. Det är Rolstons fjärde mål under försäsongen sedan han blev tvåmålsskytt i en 4-3-vinst mot Almtuna för två veckor sedan och sedan också gjorde mål i förlusten mot BIK förra veckan.

Nu smällde alltså Rolston till igen och AIK skulle sedan utöka till 2-0 med bara nio sekunder kvar av perioden när Scott Pooley gjorde mål på straff.

– Jag tycker att detta är den bästa starten som vi har fått på en match under försäsongen, sade Ryder Rolston till Sportbladet i pausen och menar att han trivs väldigt bra i sin nya klubb:

– Det känns grymt. Alla killarna i laget är grymma och Stockholm är en fantastisk stad. Jag ser fram emot säsongen. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag och jag är bara tacksam att få vara en del av det här.

AIK vinner genrepet mot BIK Karlskoga

I början av den andra perioden var det sedan BIK Karlskogas tur att spela i powerplay och då kom även reduceringen. Carson Golder blev målskytt för 2-1, men det dröjde inte länge innan AIK återtog sin tvåmålsledning. Daniel Ljungman styrde in 3-1-pucken vilket även var ställningen efter två perioders spel.

AIK utökade sedan igen i tredje när Oliver Johansson satte lagets fjärde mål i matchen. Karlskoga reducerade när Jesper Emanuelsson, som spelat två säsonger i AIK, sköt ett skott i powerplay som gick in mellan benen på Jhonas Enroth. Närmare än så kom däremot inte värmlänningarna utan Christoffer Björk kunde punktera matchen genom att sätta 5-2 i tom kasse.

Det blir därmed seger för AIK i genrepet inför den allsvenska säsongen. "Gnaget" vann fyra av sju matcher under försäsongen. BIK Karlskoga har dock en match kvar att spela, mot Södertälje på fredag, som en del av deras förberedelser inför HockeyAllsvenskan .

AIK – Karlskoga 5–2 (2-0,1-1,2-1)

AIK: Ryder Rolston, Scott Pooley, Daniel Ljungman, Oliver Johansson, Christoffer Björk.

Karlskoga: Carson Golder, Jesper Emanuelsson.