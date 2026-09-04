Christopher Bengtssons AIK förlorade trots stort övertag mot Anton Gradins Sparta Sarpsborg.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

I onsdags förlorade AIK med 5-3 borta mot tippade toppkonkurrenten BIK Karlskoga i Värmland. Under fredagskvällen var "Gnaget" tillbaka hemma på Hovet igen, men det blev återigen ett nederlag för stockholmarna.

AIK ställdes mot norska Sparta Sarpsborg och hemmalaget dominerade stundtals spelet, framför allt under både första och andra perioden. I mittperioden kunde AIK då ta ledningen. Sparta-målvakten Blake Pietila, som spelade i Kalmar förra säsongen, tappade ut pucken varpå Christopher Bengtsson snappade upp den. Han rundade sedan målet och spelade in till backen Edvin Isén som hade letat sig in framför mål och skickade in pucken i öppet mål.

Anton Gradin låg bakom avgörandet

Iséns fullträff kom dock att bli AIK:s enda mål i matchen. I tredje perioden kunde norrmannen kvittera sedan de fått ett öppet läge framför Victor Brattström i AIK-målet. 1-1 stod sig efter 60 minuters spel och det blev förlängning på Hovet.

Där var det svenske Anton Gradin, som spelade i Djurgården säsongen 2023/24 och även representerat MoDo , Södertälje , Tingsryd , Västerås och Troja-Ljungby , som var inblandad i avgörandet. Gradin sköt ett skott som styrdes in av en lagkamrat precis framför Brattström. Sparta Sarpsborg vann därmed matchen med 2-1.

– Jag tycker att vi för spelet i de två första perioderna men sedan, när vi inte riktigt får hål på dem, jämnar det ut sig mer och mer. Det handlar mycket om att vi inte får in pucken där, säger AIK:s Christopher Bengtsson till Sportbladet efter förlusten.

AIK förlorar mot Sparta Sarpsborg trots spelövertaget

AIK vann skotten med hela 49-13 (!) men Spartas målvakt Blake Pietila storspelade och räddade 48 skott för att se till att norrmannen kunde vinna.

– Vi skapar mycket lägen men vi får inte in pucken helt enkelt. Det är det där lilla sista som gäller i dag. Det får vi ta med oss och det gäller att skärpa till avsluten och göra mål på lägena som vi har, säger Christopher Bengtsson.

AIK har nu tre vinster och tre förluster på sex matcher under årets försäsong. Nästa vecka spelar de sin sista träningsmatch, mot BIK Karlskoga, innan den allsvenska premiären 18 september.

AIK – Sparta Sarpsborg 1–2 OT (0-0,1-0,0-1,0-1)

AIK: Edvin Isén.

Sparta: Tinius Schiager Ekhaugen, Filip Lalande.

Hampus Karlsson tvåmålsskytt i Vimmerbys vinst mot Kalmar

Nere i Småland möttes också två andra allsvenska klubbar där Vimmerby och Kalmar spelade mot varandra. När lagen möttes i början av försäsongen vann Kalmar med 4-2, men under fredagskvällen fick Vimmerby revansch.

Kalmar tog visserligen ledningen genom nye amerikanen Tommy Bergsland. Det dröjde dock endast 31 sekunder innan Vimmerby kvitterade genom Hampus Karlsson, som är ny från Oskarshamn . I början av andra perioden tog hemmalaget sedan ledningen genom backen Linus Millner Westberg men Kalmar kvitterade efter ännu ett backmål, den här gången av Hugo Jonasson.

Det var dock Hampus Karlsson som skulle avgöra matchen. Centern spelade en säsong i Kalmar 2022/23 där han gjorde succé för KHC som då spelade i Hockeyettan. Nu sänkte han sitt tidigare lag med sitt andra mål i matchen för 3-2 vilket också blev slutresultatet.

Både Vimmerby och Kalmar har spelat sex matcher under försäsongen med tre vinster och tre förluster som facit. Båda lagen har också en träningsmatch kvar innan säsongsstarten då båda ska spela mot Oskarshamn. Vimmerby möter IKO nästa onsdag medan Kalmar ställs mot Oskarshamn nästa fredag.

Vimmerby – Kalmar 3–2 (1-1,2-1,0-0)

Vimmerby: Hampus Karlsson 2, Linus Millner Westberg.

Kalmar: Tommy Bergsland, Hugo Jonasson.