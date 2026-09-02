Nick Pastujov blev tvåmålsskytt på Jhonas Enroth och AIK.

Foto: Sportbladet/Skrämdump

Två av de förväntade topplagen i HockeyAllsvenskan ställdes mot varandra i en träningsmatch under onsdagskvällen. BIK Karlskoga och AIK har haft lite olika formkurvor på försäsongen. AIK har vunnit tre av fyra matcher, där den enda förlusten kom mot SHL-laget Linköping , medan Karlskoga förlorat två av tre matcher och lagets enda vinst kom mot Södertälje .

En mållös första period följdes upp av en betydligt mer händelserik andra period som innehöll hela fem fullträffar.

AIK tog ledningen sedan Daniel Ljungman skickat in en retur i powerplay. Därefter kunde hemmalaget i Värmland kvittera. Nyförvärvet Nick Pastujov klev fram och stod för en läcker dragning och ett snabbt skott som gick in bakom Jhonas Enroth i AIK-kassen.

Nick Pastujov tvåmålsskytt för BIK Karlskoga mot AIK

"Gnaget" återtog ledningen sedan Oscar Nord styrt in 1-2 i powerplay men sedan stod BIK för en snabb vändning i periodens slutminuter. Först kom Karlskoga i ett friläge där Jesper Emanuelsson, förra säsongen i AIK, serverade junioren Douglas Sättermann som prickade in kvitteringen. Med 17 sekunder kvar tog Karlskoga också ledningen. Henrik Björklund stod för en delikat passning över till nyförvärvet Carson Golder som kunde skicka in 3-2 i powerplay.

Karlskoga fick sedan spela powerplay i inledningen av tredje perioden och utökade till 4-2. Spetsvärvningen Nick Pastujov, som öste in poäng och kom i delad poängligaseger i Danmark förra säsongen, skickade in sitt andra mål bakom Enroth.

Därefter skulle ett annat nyförvärv näta, då för AIK, för att reducera tillställningen. Det var nya förstakedjan som låg bakom målet. Scott Pooley drev in pucken på mål och den gick sedan till Tyler Vesel som spelade över till Ryder Rolston som kunde sätta 4-3 i ett nästintill öppet mål.

Det var dock BIK Karlskoga som kunde gå segrande ur striden. Slutresultatet skrevs till 5-3 sedan Henrik Björklund gjort mål i tom kasse med endast tio sekunder kvar att spela. Därmed tar Bofors sin andra seger mot en toppkonkurrent på försäsongen. De har tidigare vunnit med 5-2 mot Södertälje och nu blir det alltså 5-3 mot AIK, som åker på sin andra förlust i årets träningsmatcher.

Karlskoga – AIK 5–3 (0-0,3-2,2-1)

Karlskoga: Nick Pastujov 2, Douglas Sättermann, Carson Golder, Henrik Björklund.

AIK: Daniel Ljungman, Oscar Nord, Ryder Rolston.