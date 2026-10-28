Rasmus Orenäs gör mål direkt i debuten för Leksand.

Foto: TV4/Skärmdump & Christoffer Cederberg/Bildbyrån (Montage)

I går meddelade Leksand att Tyler Kelleher missar kvällens hemmamatch mot BIK Karlskoga på grund av sjukdom. I stället plockades 18-årige Rasmus Orenäs upp från juniorlaget och skulle få göra debut i A-laget under onsdagen.

När laguppställningen presenterades stod det sedan klart att Orenäs klev in och ersatte Kelleher rakt av. Talangen tar nämligen plats i förstakedjan med Åke Stakkestad och Patrik Zackrisson. Då stod Rasmus Orenäs för en drömdebut i Leksand.

Drömdebut för Rasmus Orenäs i Leksand

14 minuter in i sin debut, vid ställningen 1-1, höll sig Rasmus Orenäs nämligen framme och blev målskytt direkt i sin första match i HockeyAllsvenskan. Orenäs stod framför målet och styrde in ett skott från Victor Sjöholm för sitt första seniormål i karriären.

– Det är skitkul att få göra sin första match här i Leksand. Det har varit en barndomsdröm att bara få vara med. Det är väldigt skönt när man får göra sitt första mål också, säger Orenäs till TV4 i pausen och berättar om attf få chansen i förstakedjan direkt:

– Det är otroligt häftigt, båda är otroligt bra. Jag är bara tacksam att få vara med och spela med dem.

Leksand kör över BIK Karlskoga

Rasmus Orenäs har imponerat i U20 Nationell den här säsongen med 10+10 för totalt 20 poäng på 14 matcher. Talangen från Furudal, som har IFK Ore som moderklubb, flyttade till Leksand 2024 och gör nu sin tredje raka säsong i klubben. Nu har 18-åringen fått chansen i A-laget och då alltså blivit målskytt direkt i sin debut.

Leksand tog ledningen i matchen mot Karlskoga sedan Josh Passolt blivit målskytt i powerplay, hans åttonde mål för säsongen. Masarna var klart bättre i matchen men värmlänningarna kunde kvittera sedan de fått chansen i powerplay och Nick Pastujov blivit målskytt.

Efter att Rasmus Orenäs styrt in ledningsmålet för 2-1 utökade Leksand sedan också till 3-1 genom en annan talang då Pax Kleffner blivit målskytt. Leksand vann skotten med 17-3 i första perioden och sedan fortsatte dominansen i andra perioden.

Victor Sjöholm satte 4-1 efter bara 28 sekunder. Sedan kom 5-1 genom Åke Stakkestad, varpå Karlskoga begärde timeout. Sedan spottade Bofors upp sig aningen och fick in en reducering genom Jesper Emanuelsson. Efter två perioder var ställningen dock ändå 5-2 till Leksand och skottstatistiken lydde 25-7 till hemmalaget.

Matchen pågår!