Tyler Kelleher saknas för Johan Hedbergs Leksand.

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Tyler Kelleher har varit dominant i HockeyAllsvenskan så här långt. Stjärnan har bara gått poänglös från en av 14 matcher och leder poängligan i överlägsen stil med hela 28 poäng.

När Leksand går in i en ny matchvecka saknas dock Tyler Kelleher. Amerikanen är sjuk och står över onsdagens match.

– Tyler är inte med mot Karlskoga , men vår förhoppning är att han kan spela mot AIK på fredag.

– Han är i ”sjukdomsfacket” kan man säga, så det rör sig inte om en skada, säger LIF-tränaren Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Tyler Kelleher kan missa toppmötet: "Stort hål att fylla"

Att Tyler Kelleher missar matchen mot BIK Karlskoga och även är ett frågetecken inför toppmötet med AIK på fredags är såklart ett stort tapp för Leksand.

– Han är en kreatör och har varit fantastisk för oss så här långt. Han spelar i regel många minuter per match, så det är ett stort hål att fylla, säger Hedberg och fortsätter:

– Samtidigt blir det kul att se nån annan spelare ta sig an den uppgiften och sticka in näbben där. Det finns stora möjligheter för den spelare som får chansen i stället. Det kan vara superpositivt, även om vi så klart alltid vill ha Tyler med oss.

Rasmus Orenäs får göra A-lagsdebut i Leksand



Med Tyler Kelleher borta väljer Leksand i stället att ge ännu en junior chansen i A-laget. Rasmus Orenäs, 18, har imponerat i U20 Nationell med 10+10 för totalt 20 poäng på 14 matcher. Talangen från Furudal, som har IFK Ore som moderklubb, kommer nu att få göra sin allsvenska debut under onsdagen.

På tisdagens träning fick Orenäs ta Kellehers plats i kedjan med Åke Stakkestad och Patrik Zackrisson .

– Rasmus får göra A-lagsdebut mot Karlskoga, sen får vi se i vilken ”lina” han ska spela eller hur mycket istid det blir. Det är inte säkert att han får gå med ”Stakke” och ”Zacke” bara för att de tränade ihop, säger Johan Hedberg.

Leksand ligger just nu tvåa i HockeyAllsvenskan med 32 poäng på 14 matcher. De ligger således tre poäng bakom serieledande AIK.

Source: Tyler Kelleher @ Elite Prospects