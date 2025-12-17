Nybro Vikings har hotats med konkurs.

Men nu ser den värsta faran ut att vara över, efter att klubben fått in pengar utifrån.

– Vi satte in en miljon kronor i går kväll, min hustru och jag, säger Ingemar Andersson, som äger Liljas Personbilar AB, till Barometern-OT.

Nybro Vikings har fått in stora summor, bland annat från Liljas som äger arenanamnet. Foto: Bildbyrån

Under en längre tid har Nybro Vikings haft ekonomisk kris. Den senaste tiden har det nått ett kritiskt läge och förra veckan uppgav föreningen att de behövde få in fyra miljoner kronor akut för att inte riskera konkurs. Som ett tufft slag nobbades också klubben att få ytterligare sponsring av kommunen.

Men de senaste rapporterna gör gällande att läget har förbättrats i Nybro Vikings och att den värsta faran är över. Detta sedan klubben fått in pengar utifrån. Bland annat har lokalprofilen Ingemar Andersson, som bland annat äger Liljas Personbilar AB, gått in med en miljon kronor ur egen ficka för att rädda klubben.

– Vi satte in en miljon kronor i går kväll, min hustru och jag. Det är kärleken till hembygden och vi äger arenanamnet sedan tidigare. Vi hjälpte föreningen när de hade stora problem för sju år sedan och köpte arenanamnet, sedan har vi förlängt ett år i taget, säger Ingemar Andersson till Barometern-OT.

”Vill inte att Nybro Vikings ska gå över stupet”

Nybro Vikings ser därmed ut att överleva framöver och klara sig ur den värsta ekonomiska krisen, för nu. Enligt Ingemar Andersson hade det varit ”förfärligt” för lokalområdet om klubben hade gått i konkurs. Därför har han valt att engagera sig och skjuta in pengar för att klubben ska hålla sig flytande.

– Hjärtat är stort, annars hade jag inte gått in och köpt arenanamnet, säger Andersson och fortsätter:

– Det har ett så stort värde, sysselsätter ungdomar och integration. Det är så mycket som påverkar. Jag vill inte att Nybro Vikings ska gå över stupet. Jag brukar verka utan att synas.

Nybro Vikings ligger för närvarande tia i HockeyAllsvenskan med 33 poäng efter 28 matcher. De har endast fyra poäng upp till Oskarshamn ovanför topp sex-strecket, men också bara sex poäng ner till Västerås under kvalstrecket.

