Nybro Vikings har gått bra i Hockeyallsvenskan sedan återkomsten säsongen 23/24, men utanför isen befinner man sig just nu i en ekonomisk kris. Idag meddelade kommunen att de inte tänkte sponsra klubben ytterligare, det rapporterar Barometern-OT.

Nybro Vikings. Foto: Patric Söderström/Bildbyrån.

Krisen djupnar för Nybro Vikings.

Sedan återkomsten till Hockeyallsvenskan säsongen 23/24 har det gått relativt bra för föreningen rent sportsligt, men nu ser det plötsligt betydligt värre ut ekonomiskt. Under inledningen av säsongen tvingades klubben bland annat sälja sin jumbotron i ett försök att lindra krisen. Läget är så pass allvarligt att klubben riskerar att sluta upphöra om de inte får in fyra miljoner kronor inom kort tid.

Under förra veckan passade Nybro Vikings ordförande Magnus Krantz på att skicka en passning till kommunen i en intervju med Barometern-OT.

– Jag har full respekt för att kommunen har stora ekonomiska utmaningar men om vi inte skulle finnas skulle kommunen tappa stora intäkter i form av pengar för vårt hockeygymnasium som ger kommunen cirka 2,5 miljoenr per år – plus intäkter i form av försäljning och övernattningar i samband med matcher, sa han då.

Kommunen avböjer förfrågan om extra stöd

Idag meddelade kommunen genom ett pressmeddande att de inte kommer att ge föreningen något extra stöd.

”I mitten på förra veckan lämnade Nybro Vikings styrelse en förfrågan till Nybro kommun via undertecknad. Förfrågan gällde ett önskemål om ett ekonomiskt stöd på 4 miljoner kronor i likvida medel. Detta för att säkerställa föreningens ekonomiska situation och fortlevnad. Nybro kommun avböjer förfrågan om 4 miljoner kronor i likvida medel”, skriver de i ett pressmeddelande.

De passar dessutom på att belysa det stöd som de redan ger föreningen.

”Nybro kommunkoncern innehållande kommunen och dess bolag sponsrar föreningen varje år med dryga 700 000 kr. Förutom detta finns en kraftigt subventionerad hyra på arenan. Arenan kostar dryga 6 miljoner varje år. För att använda den majoriteten av den aktiva tiden betalar idag föreningen ca 600 000 kr. Förutom dessa årliga insatser beslutade ett av våra bolag i somras att hjälpa föreningen i deras situation genom att köpa jumbotronen för 500 000 kronor”

Nybro Vikings ligger för närvarande på tionde plats i den Hockeyallsvenska tabellen.

