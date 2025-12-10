Kris i allsvenska klubben: ”Tiden är emot oss”

Nybro Vikings är inne i en djup ekonomisk kris. Klubbens existens står på spel och nu måste de få in fyra miljoner kronor – snabbt.

— Det är final call. Om Nybro Vikings ska kunna finnas kvar som elitförening behöver vi få in de här pengarna, säger klubbens ordförande Magnus Krantz till Barometern.

Liljas Arena inför ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Nybro och Tingsryd den 27 september 2024 i Nybro. Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Redan tidigare under säsongen gick Nybro ut med ett larm om den ekonomiska situationen i klubben. Då löste man det genom att sälja sin jumbotron till kommunen. Men nu är det återigen krisläge, där klubbens existens står på spel.

Klubben behöver få in fyra miljoner kronor. Och det helst innan jul.

— Vi har inget annat i tankarna. Visserligen talar tiden emot oss – och det kommer att krävas väldigt stora insatser av alla i kommunen. Om det visar sig att vi kan samla in de här pengarna så visar Nybro att ishockeyn är viktig för alla och är den vitala samhällsinstitution som den är, säger Magnus Krantz till Barometern.

Nybro Vikings i djup kris

Medlemmarna i klubben har alla gått ihop och swishat en tusenlapp var. Det har gett klubben 1,4 miljoner extra, men det krävs nu hjälp av externa aktörer och av kommunen. Det för att klubben över huvud taget ska kunna finnas kvar.

— Det är vår absoluta förhoppning att det ska gå och något annat finns inte i vår tankevärld just nu. Nybro Vikings är inte bara en förening – det är en samhällsinstitution i vår kommun. Det enda som vi egentligen kan samlas kring och engagera oss i tillsammans. Om vi skulle släcka lyset i hallen så finns det inte mycket annat här. Det vore en otroligt stor förlust för Nybro.

Nybro ligger just nu sjua i den allsvenska tabellen och möter under onsdagen Mora på bortaplan.