Oskarshamn lyckades vinna trots att man tappade 3-0 till 3-3.

Foto: Sportbladet/Skärmdump

Oskarshamn inledde försäsongen med att förlora mot Vimmerby med 2-1 efter förlängning . Därefter har smålänningarna gått starkt och tagit tre raka segrar, två mot Södertälje och en mot Visby/Roma .

Under onsdagskvällen väntade ett länsderby mot Kalmar HC och då kom även fjärde raka segern för Oskarshamn – men det satt hårt inne.

Oskarshamn inledde matchen bäst och fick även tidig utdelning. Tilltänkta spetsvärvningen Matt Brown hade gått poänglös från alla de fyra matcherna på försäsongen så här långt men spräckte nu nollan när han gav IKO ledningen efter bara 45 sekunders spel. Några minuter senare utökade också Oskarshamn när ett par hemvändare kombinerade. Manuel Ågren serverade Calle Karlsson med en läcker assist och han prickade in 2-0.

Andra perioden blev mållös men i den tredje perioden såg Oskarshamn ut att ta ett kliv mot segern. Ett annat nyförvärv klev då fram i powerplay och liraren Danny Dzhaniyev satte 3-0 för hemmalaget. Segern klar? Inte alls.

Oskarshamn tappade 3-0 till 3-3 mot Kalmar – vinner ändå

Kalmar reste sig något enormt under matchens slutminuter trots att Oskarshamn varit det bättre laget matchen igenom. Kalmar fick spela fem-mot-tre och då satte Elliot Ekmark reduceringen. Senare fick Kalmar återigen spela powerplay och med drygt fyra minuter kvar kunde Ekmark styra in sitt andra mål i matchen.

Helt plötsligt hade Kalmar vittring och tog ut målvakten för en extra anfallare. Oskarshamn var nära att stänga matchen när de sköt ner pucken mot det tomma målet men pucken gick bara centimeter utanför kassen och i stället kunde Kalmar börja om. Det ledde till att nyförvärvet Massimo Rizzo kunde skicka in kvitteringen med två minuter kvar. Kalmar var sedan också nära att avgörande då de fick ett friläge i matchens slutminut men utan att göra mål.

Därmed väntade förlängningen i länsderbyt. Oskarshamn hade där flera bra chanser att avgöra men Kalmars målvakt Brett Brochu stod för en fin räddning och IKO prickade sedan även ribban i ett friläge. Det blev sedan inget avgörande utan straffar skulle krävas för att skilja lagen åt.

Där gjorde Danny Dzhaniyev och Joel Svensson mål för Oskarshamn samtidigt som Axel Nyman räddade båda straffarna. Trots det tunga tappet i tredje perioden lyckades Oskarshamn alltså vinna rivalmötet med 4-3 efter straffläggning.

Oskarshamn – Kalmar 4–3 SO (2-0,0-0,1-3,0-0,1-0)

Oskarshamn: Danny Dzhaniyev 2 (inklusive avgörande straff), Matt Brown, Calle Karlsson.

Kalmar: Elliot Ekmark 2, Massimo Rizzo.