Hur bra är Oliver Wahlstrom?

Blir Djurgårdens värvning av Oliver Wahlstrom en flipp eller flopp? Foto: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports

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Senare i veckan väntas Oliver Wahlstrom debutera i SHL med Djurgårdens IF Hockey. Den svensk-amerikanske forwarden skrev ett ettårskontrakt med stockholmarna förra veckan och har precis anlänt till Sverige .

26-åringen, vars pappa är svensk, har 220 NHL-matchers erfarenhet och kom in i ligan som en stor talang efter att ha draftats som elfte spelare av New York Islanders i första rundan 2018. Något riktigt genombrott i NHL blev det aldrig och i fjol spelade han enbart AHL-hockey med San Jose Barracuda.

Kan det tidigare YouTube-fenomenet bli en attraktion i SHL?

I första avsnittet av podcasten All In Hockey är det ett av ämnena som Mike Helber och Uffe Bodin diskuterar.

Helber är övertygad om att hans landsman kommer att bli en hit i Sverige.

– Det är en jättebra värvning för Djurgården i och med att han är halvsvensk, tillhör en Stockholmskultur och passar perfekt in i Djurgården, säger Helber.

Oliver Wahlstrom: "High risk, high reward-värvning"

Bodin är lite mer avvaktande.

– Jag ser det här som en "high risk, high reward-värvning". Han kan bli en succé som målskytt, men han har sin svaghet i skridskoåkningen och jag tror det är därför han inte riktigt fick fäste i NHL. Han var lite för endimensionell, säger han och drar paralleller med en amerikan som slog sig in i SHL i fjol i Brynäs IF:s Kieffer Bellows.

– Bellows behövde en halv säsong för att komma igång ordentligt. Det var många som trodde att Brynäs skulle skeppa honom, att han inte håller i ligan. På samma sätt måste man ha tålamod med Oliver Wahlstrom på samma sätt.

Helber och Bodin är inte heller helt överens om uttalet av svensk-amerikanens namn. Wahlstrom eller Wahlström?

All In Hockey släpps varje torsdag och presenteras av DBet.