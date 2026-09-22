Calle Clang har lämnat Anaheim för en återkomst till Rögle.

Foto: Bildbyrån (Montage)

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Calle Clang var bara 20 år när han lämnade Rögle och Ängelholm för att jaga sin NHL -dröm i Nordamerika. Innan flytten hade målvaktslöftet hunnit med att samla på sig 43 SHL-matcher med Rögle och dessutom vunnit både CHL och prisats med Guldgallret som säsongens bästa junior i Hockeyallsvenskan. Förberedelserna inför flytten var goda och han kom till en klubb som trejdat till sig rättigheterna till honom från Pittsburgh i en stor affär som skickade landsmannen Rickard Rakell i motsatt riktning.

Efter tre säsonger i Nordamerika, och uteblivna NHL-chanser, är Clang nu hemma i SHL , Rögle och Ängelholm för att ta ett omtag.

– Det känns jättebra. Jag är väldigt taggad och exalterad och det känns väldigt skönt att vara hemma och spela för klubben i mitt hjärta, säger Clang till Hockeysverige.se.

Lärorika år i farmarligan

Anledningarna till att han nu, vid 24 års ålder, väljer att återvända till Rögle och stänga sitt Nordamerika-kapitel, åtminstone för nu, är enligt honom själv en kombination av flera saker.

– Den största anledningen var att jag ville hoppa på tåget i Rögle och vara med på resan som klubben är inne på just nu. Vårt fönster för att vinna är öppet just nu och jag kände att jag ville vara en del av det. Sedan kände jag att min utveckling stod still i AHL. Det fanns aldrig riktigt någon plan för mig i Anaheim. Sedan var det lite privata skäl som spelade in också, men framför allt var det resan som Rögle är inne på som lockade mest.

Under sina tre säsonger, plus våren 2023 när Clang avslutade säsongen i Nordamerika, blev det inget spel i NHL med Anaheim. I stället blev det närmast uteslutande spel i AHL-laget San Diego Gulls, där Clang spelade totalt 104 matcher under sina år i Nordamerika.

– Det har varit väldigt lärorika år, framför allt utanför isen med stora avstånd hem till familjen i Sverige. Sedan har det varit utvecklande att spela på liten rink och spela fler matcher än vad jag har gjort tidigare. Jag fick vara uppe lite i NHL och satt på bänken, och att få vara i den atmosfären och miljön var väldigt lärorikt. Det var en rolig utmaning som jag tycker att jag tog mig an på ett bra sätt.

Vad har varit bäst och sämst under åren i USA?

– Det bästa har varit att jag har fått testa på att leva och bo i USA och Kalifornien. Den livsstilen var rätt härlig. Det sämsta har varit känslan av att man har spelat för sig själv i AHL. Det fanns aldrig riktigt någon lagkänsla eller någon känsla av att försöka vinna något tillsammans.

Calle Clang spelade över 100 matcher i farmarligan under sina år i AHL.

Foto: Hector Acevedo/ZUMA/Imago

”Jag är en betydligt bättre målvakt i dag”

När Clang nu återvänder till Rögle är det, enligt honom själv, som en uppgraderad version av den burväktare som spelade i klubben fram till 2023.

– Jag är en betydligt bättre målvakt i dag. I grund och botten är jag samma målvakt. Jag är fortsatt atletisk och gillar att tävla. Sedan har jag fått bättre struktur i mitt spel under åren där borta. Jag har fått fler ramar som jag kan hålla mig inom. Förra gången jag var i SHL var jag lite ung, yvig, flaxig och levde mycket på känsla. Nu har jag ett bättre ramverk.

24-åringen är dock förberedd på att det kan krävas en viss anpassningsperiod innan han presterar på sin toppnivå i SHL.

– Det tar alltid lite tid när man byter rink och för mig tog det lite längre tid än jag trodde att anpassa mig när jag åkte över till USA. Det är stor skillnad i spelet och i spelarnas mindset. Jag tror att det kan bli en anpassningsperiod, även om det har känts bra under försäsongen. Det finns delar där jag vill känna mig tryggare i och kunna lita mer på min instinkt utan att tänka så mycket. Jag är medveten om att det kommer att finnas en inkörningsperiod, men när jag väl har kommit förbi den så tror jag att det kommer att bli riktigt bra.

Calle Clang vill göra samma resa som Arvid Holm har gjort i Rögle.

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Vill göra samma resa som Arvid Holm

24-åringen kommer således inte hem till Rögle och SHL för att spela en roll i bakgrunden. I stället är ambitionen lika hög som tydlig: Calle Clang ska bli en av ligans bästa målvakter.

– Jag har höga förväntningar. Samtidigt har jag stor respekt för ligan och för att jag har varit borta i tre år. Det kommer nog ta lite tid innan jag hittar mitt bästa jag, men när jag väl har kommit in i spelet, systemen och den större rinken så förväntar jag mig att vara toppmålvakt i ligan. Det har jag inga tveksamheter kring. Jag vill vara med och tävla med de bästa och hjälpa mitt lag att vinna så många matcher som möjligt.

I Rögle finns en annan målvakt som gjort resan som Clang nu själv siktar på att göra i form av kollegan Arvid Holm. Likt Clang spenderade Holm tre säsonger i Nordamerika utan att få någon NHL-chans innan han anslöt till Rögle, där han sedan hemkomsten till Sverige har vuxit ut till en toppmålvakt i SHL.

Konkurrensen om speltiden är således tuff – men givande.

– Jag ser det bara som positivt. Arvid är en av SHL:s bästa målvakter och det sporrar mig otroligt mycket. Vi får verkligen tävla med varandra på träningarna och på försäsongen tycker jag att det har märkts att vi har pushat varandra. Det känns inspirerande att få tävla med honom, samtidigt som vi båda är här för en sak: att vinna matcher med Rögle BK. Vi tävlar om speltiden, men samtidigt är vi kollegor och lagkamrater som stöttar varandra, säger Clang.

Tydliga målet: ”Här för att vinna”

Förutom att ta steg individuellt och bli en av ligans främsta målvakter har Clang en annan glasklar ambition med sin hemflytt: att bärga Rögles första SM-guld. Klubben har spelat tre finaler på sex år, varav två finaler på de senaste tre säsongerna. Än så länge har det blivit idel silvermedaljer för Ängelholmslaget, men det tänker Clang och hans lagkamrater i Rögle ändra på den här säsongen.

– Vårt fönster är här och nu. Vi är här för att vinna och vi har ett bra lag på pappret. Vi har en grupp som har jobbat tillsammans under en lång tid, så det känns verkligen inspirerande att få vara tillbaka och tävla på den högsta nivån här i Sverige. Det kommer att bli en rolig säsong, säger Clang.