MJÖRNBERG: Backsidan som utropstecken eller svag punkt?

Ingen talar om Tranås inför säsongen som drar igång den här veckan, men det finns egentligen ingen större anledning att tro att laget skulle bli så mycket sämre än ifjol. Visst har gäng som Vita Hästen, Karlskrona och Borås laddat på rejält, men Tranås får behålla en stomme av spets och ser ut att kunna bygga vidare på det lag som gjorde det så bra ifjol.

Men det finns ett stort frågetecken.

Vem ska egentligen kliva in i nyckelrollen på backsidan?



Tranås har de senaste åren haft en fin tradition av spetsbackar som klivit fram och spelat en avgörande roll. Fredrik Lindström har följts av namn som Gustaf Malmqvist , Alfred Hjälm och nu senast är det Viktor Nilsson Westlund som lämnat rollen som given powerplay-pjäs för att (som det sägs, välbetalt) varva ner i division 2 med Munkfors.

Det gör att positionen som Tranås nyckelback ligger vidöppen, men det finns ingen given kandidat till att faktiskt träda in och ta den.

Sportchef Stefan Fransson har under sommaren värvat in Simon Lindblom från Visby/Roma och Alexander Fredriksson som splittade den gångna säsongen mellan östgötarna Vita Hästen och Mjölby. Två backar med offensiv potential, men som så här långt under seniorkarriären har haft svårt att visa upp en tillräckligt jämn nivå för att kunna klassas som toppbackar. Förhoppningen är givetvis att de ska blomstra, men det finns inga garantier. Lindblom har väl dessutom tvingats hantera lite skavanker under försäsongen.



Johan Norberg och Daniel Carlqvist ska mest spela tufft (även om det tycks finnas en viss orimlig förväntan på att den senare också ska agera offensivt) och Hugo Lindman Gustafsson framstår mer som en stabil tvåvägsback.

På försäsongen har Lucas Frank fått en del förtroende i rollen som en spets. En väldigt spännande back med uppsida, men har han den jämnhet och pondus som krävs för att vara den som bär en backsida genom en hel säsong? Kanske är det rent av finländaren Niklas Puistola som växte in i både seniorhockeyn och det svenska systemet under fjolåret som plötsligt tar ett stort kliv i utvecklingen och roffar åt sig rollen?

Ni hör ju. Alternativen är många, men lösningen långt ifrån självklar. Allt kokar ner till den viktiga frågan om Tranås backsida i slutändan är ett utropstecken eller lagets svaga punkt.

Jag landar efter moget övervägande ändå i det förstnämnda. För även om Tranås i flera år haft ynnesten att kunna luta sig mot klassbackar har väldigt få av dem varit självskrivna på förhand. Viktor Nilsson Westlund kom från division 2 innan han växte in i rollen hos Tranås. Gustaf Malmkvist hade typecastats som en defensiv sjätteback i Mariestad innan han exploderade offensivt i Tranås-tröjan och Alfred Hjälm var förvisso lite småhajpad, men långt ifrån en stjärna när han värvades till dåvarande Stiga Arena.

Med andra ord, det där med oskrivet är ingen nyhet för Tranås. Förmodligen har vi den nya stora härföraren någonstans i gruppen Fredriksson, Lindblom, Frank eller Puistola.

Vem det blir, det kommer säsongen få utvisa.



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Under september månad har jag och maestro Skoglund ägnat oss åt det maffiga projektet att släppa specialavsnitt om samtliga 39 Hockeyettan-lag via vår Patreon-podd. 40 minuter långa genomgångar där vi använder oss av punkterna rubriken, utropstecken, frågetecken, nyckelspelaren, floppen, genombrottet, jokern, förstekeepern, tränaren och slagkraften för att vrida, vända och analysera lagens slagstyrka.

I och med Vita Hästen-avsnittet som publicerades i morse är vi i land med projektet och samtliga 39 avsnitt hittar ni här om ni inte har hört dem. Den perfekta uppladdningen inför säsongen som tjuvstartar imorgon.