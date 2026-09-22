VM-spelaren lånas ut: "Knackar hårt på SHL-dörren"

Mikkel Eriksen lånas ut från Färjestad till Mora.

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Färjestad meddelar via sin hemsida att man lånar ut den 19-årige centertalangen Mikkel Eriksen till Mora i Hockeyallsvenskan . Den norske VM-spelaren dubbelregistreras, vilket innebär att han kan gå mellan klubbarna under säsongen.

– Vi vill ha Mikkel i spel på seniornivå. Vi är jätteglada med hans säsongsinledning och han knackar hårt på SHL -dörren. Med det sagt så är han precis i det gapet att etablera sig på seniornivå. Då är speltid en viktig faktor, säger Färjestads sportdirektör Rickard Wallin.

Vann VM-brons i våras

Eriksen spenderade en kort sejour på lån i Mora under förra säsongen, där han i slutet på februari och början på mars spelade fem grundseriematcher och två slutspelsmatcher med dalalaget. På dessa matcher noterades han för två poäng (2+0). 19-åringen avslutade fjolårssäsongen med att spela VM för Norge, där han blev poänglös i sex matcher när landslaget säkrade ett historiskt VM-brons.

Den här säsongen har Eriksen inlett i Färjestads U20-lag, där han producerat åtta poäng (3+5) på sex matcher.