Debuten dröjer för stjärnvärvningen

Oliver Wahlstrom är på plats i Stockholm.

Foto: BILDBYRÅN

Oliver Wahlstrom har nu landat i Sverige och gör sig redo för en säsong i Djurgårdströjan. 26-åringen skrev förra veckan på ett ettårskontrakt med Stockholmsklubben och registreringen är klar. Men debuten får dröja.

– Jag tror att jag är medicinskt redo. Nu är det mer att skaka av sig flighten och resan och få ordning på tidsskillnaden. Det handlar om att få in taktiken och systemet och lite bra träning. Ta nån match eller två och sedan komma in i det direkt, säger Wahlstrom.

Tränar med de som är hemma

Ikväll möter Djurgården Rögle BK i Ängelholm och laget hann åka med bussen innan Wahlstrom anlände till Stockholm. Därför har den nya stjärnvärvningen inte hunnit träffa sina nya lagkamrater.

– Jag tror att jag ska åka imorgon och på onsdag med killarna som är hemma.

Senaste matchen Wahlstrom spelade var i mitten av maj och sedan dess har han varit klubblös.

I laget finns även backen Lucas Carlsson som spelade tillsammans med Wahlstrom under förra säsongen i San Jose Sharks farmarlag San Jose Barracuda. Carlsson är skadad och kan därför träna med Walhstrom på hemmaplan.

– Det är roligt att vara med honom. Han är så avspänd och chill. Jag kallar honom den coolaste personen i världen. Jag är superexalterad över att vara på hans hemmaplan och att få spela med honom, säger Wahlstrom.

Inget beslut fattat om debuten

Djurgården har två bortamatcher denna vecka och därför blir det svårt att hinna med träningar tillsammans med laget. Det är därför oklart när Wahlstrom kan vara med i laguppställningen och inget beslut är taget när SHL-debuten kommer ske.

Wahlstrom draftades som nummer elva i 2018 års draft av New York Islanders. Sedan dess har det blivit 236 matcher i NHL och även en del AHL-matcher. Förra säsongen blev han även skyttekung för San Jose Barracuda med 24 mål.