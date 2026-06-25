Nybro Vikings får spela i HockeyAllsvenskan även nästa år.

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Det har länge varit ett mörkt moln som hägrat över Nybro Vikings i form av en ekonomisk kris där klubbens existens länge var hotad. I december räddades däremot klubben från konkurs sedan fem miljoner kronor samlats in på bara tolv dagar.

Samtidigt har det funnits en oro för ifall klubben klarar elitlicensen inför nästa säsong. Nybro tvingas till ett kontrollår på grund av att klubben inte har haft ett eget kapital som uppgår till fem procent av de totala intäkterna (omsättningen), vilket är ett krav för att få elitlicens.

Nybro Vikings har därför behövt plocka fram en handlingsplan för att visa att de ska klara av kontrollåret och säkra upp sin ekonomi inför framtiden. Nu har handlingsplanen också blivit godkänd av licensnämnden och Nybro beviljas därför elitlicens för spel i HockeyAllsvenskan säsongen 2026/27.

– Det känns fantastiskt bra. Jag tycker att vi har en bra plan. Vi har rensat undan allt som finns och nu börjar vi om från noll. Det hade varit tråkigt om vi inte hade fått elitlicensen, om jag får använda ett ”understatement” utan dess like, säger Anders Westring, klubbdirektör i Nybro Vikings, till Barometern-OT.

Nybro Vikings plan: “Har sparat på löner och gått ner i spelarbudget”

Enligt Nybro Vikings är föreningen nu på säker mark vad gäller ekonomin och klubben är helt skuldfri. Däremot måste Nybro nu följa handlingsplanen för att lösa det egna kapitalet till nästa år för att kunna fortsätta spela i HockeyAllsvenskan framöver.

– Vi har sparat så mycket som det går. Vi har sparat på löner och gått ner i spelarbudget. Vi kommer att åka på matchdagarna i stället för natten innan vissa matcher och det är i samråd med tränarna, säger Anders Westring till Barometern-OT och fortsätter:

– Inga onödiga utgifter utan bara det vi måste ta. Sedan vet man inte om publiken kommer, det är jätteviktigt. En budget är bara en kvalificerad gissning, sedan gäller att vi presterar på isen.

Westring menar däremot att klubbens kontrollår inte kommer att ha någon påverkan på den sportsliga verksamheten.

– Ingenting alls. Det är ”business as usual”. Vi har inga skulder, vi har likvida medel. När vi går in i säsongen kan vi betala för oss. Jag tycker att laget är väl scoutat. Det är den typen av spelare vi vill jobba med, ett kollektiv som jobbar jäkligt hårt. Jag tycker att laget ser mer spännande ut i år än förra året, säger han.