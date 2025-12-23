Nybro överlever hotet – samlat in 5 000 000

Nybro Vikings går inte i konkurs – för nu.

Efter en lyckad insamling från supportrar och företag har man lyckats samla in 5 000 000 kronor.

– Kraften vi har sett är helt fantastisk med supportrar, företag, kommun, säger klubbdirektören Anders Westring till Barometern.

Nybro Vikings överlever – efter utomstående stödet Foto: BIldbyrån

Den 10 december kom ett besked som skakade småländsk hockey, då Nybro Vikings gick ut med att klubbens existens var satt under ett reellt hot. Det ekonomiska läget var på väg att kosta klubben en framtid i Hockeyallsvenskan och man behövde genast få in mer än en miljon kronor till.

”Kraften vi har sett är helt fantastisk”

Totalt har insamlingen bringat in 5 000 000 kronor.

– Kraften vi har sett är helt fantastisk med supportrar, företag, kommun. Tillsammans har vi samlat ihop 5 002 650 kronor, säger klubbdirektören Anders Westring till Barometern.

Berättar nu: ”Det var inte akut nära konkurs”

Nybro Vikings har inte fått några pengar från kommunen, utan allting är privata eller företagsinitiativ. Detta i en situation som riskerade att sluta i att klubben gick i kras – på riktigt.

– Vi pratar återigen om att vi behövde veta att vi skulle få in de här pengarna under resten av säsongen. Vi kanske hade behövt ha någon miljon till före jul, men det hade vi kunnat lösa, säger klubbdirektören vidare.

– Det var inte akut nära konkurs – men vi hade fattat beslutet om vi hade sett att pengarna inte hade kommit in. Det är ett beslut vi hade tagit i dag i så fall för att kunna betala det som har återstått. Vi är oerhört tacksamma för stödet som vi har fått.

Laget fick en mycket positiv säsongsstart på isen, men har sedan fallit likt en sten i tabellen. Nu är Nybro på riktigt indragna i bottenstriden, med bara fyra poäng ner till Vimmerby som ligger på kvalplats.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects