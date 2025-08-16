Albert Lyckåsen riktade kritik mot Västerås för klubbens dialog kring hans avsked.

Nu svarar sportchefen Niklas Johansson på kritiken.

– Jag kan inte se att vi borde ha gjort på ett annat sätt, säger han till VLT.

Niklas Johansson och Albert Lyckåsen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

I veckan stod det klart att Västerås brutit avtalet med backen Albert Lyckåsen. I en intervju med VLT berättade backen att han själv fick höra om uppbrottet från andra före han fick veta det från klubben och riktade då kritik mot hur hela situationen hanterats av Västerås.

Nu besvaras kritiken av sportchefen Niklas Johansson – som inte delar Lyckåsens bild.

– Jag kan inte se att vi borde ha gjort på ett annat sätt, vi har tagit det i tur och ordning och haft en professionell och kontinuerlig dialog med framför allt agenten, sen om de inte pratat med varandra kan inte jag hjälpa, säger Johansson till VLT.

”Fick veta att han inte var med i planen”

Enligt Johansson har parterna haft kontinuerlig kontakt sedan förra säsongen tog slut i våras.

– Från första början funderade vi på om vi ville ha kvar honom i laget och sen under exitsamtalen som hålls efter att sista matchen är spelad fick han veta att han inte var med i planen och kunde söka en ny klubb. Men vi respekterade också att vi hade ett avtal, berättar Johansson och fortsätter:

– Sedan har vi haft en dialog med agenten medan de hittade en ny klubb. Men de hittade ingen ny klubb och då kom vi vägens ände och ville avsluta avtalet och hitta en deal.

Albert Lyckåsen värvades till Västerås från BIK Karlskoga på ett tvåårskontrakt inför förra säsongen. Den 24-årige backen noterades för 15 poäng (5+10) på 41 matcher för klubben under säsongen 2024/25.