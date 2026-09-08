Mora bekräftar: "Långt gångna planer" i jakten

Mikael Ahlerup kliver in som tillförordnad klubbdirektör i Mora.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Tidigare i veckan gick Mora IK ut med att klubbdirektör Johan Strömwall inte blir kvar i klubben och ersätts tillfälligt av Mikael Ahlerup. Motiveringen från styrelseordföraren var att det handlade om utvecklingsfrågor, ledarskap och ekonomi.

Nu ska Ahlerup hjälpa Mora med just detta.

– Det ska bli jätteroligt. Dels tackade jag ja till att komma in i styrelsen. Det gjorde jag för att jag fick bilden av de utmaningar som Mora IK har. Tittar jag bakåt i min karriär när det handlar om att vara operativ och att arbeta, så är en röd tråd för mig att det varit företag som har utmaningar ekonomisk och där det funnits behov av organisations- och affärsutveckling. De utmaningar som Mora IK har, kände jag att jag har erfarenhet av. Och det lockade mig till att komma hit och bidra när jag tackade ja till styrelseuppdraget, säger han till Falu-Kuriren.

Letande av ny sportchef når sitt slut?

Sedan Andreas Hägglund lämnade i våras har Mora IK varit utan sportchef. Enligt tidigare rapportering är det en ekonomisk fråga och det fanns risk att Mora skulle behöva starta säsongen utan att ha rekryterat en ny sportchef. Eftersom Ahlerup är tillförordnad klubbdirektör är den han som ska ta hand om rekryteringen – just nu med 10 dagar kvar till seriestart.

– Det finns väldigt långt gångna planer som vi tror att vi kommer kunna offentliggöra inom kort, säger han.

Han förklarar också att de inte kommer påbörja en rekrytering för att hitta en ny permanent klubbdirektör heller då det är att arbete som de vill göra ordentligt och som tar tid.

Ahlerup har en bakgrund hos rivalerna

Ahlerup har en lång meritlista och har bland annat varit vd för AIK fotboll. Inom hockeyn har han bakgrund som målvakt där han spelat för Västerås och gick hockeygymnasiet hos Moras största rivaler, Leksand.

– Jag minns inte att det över huvud taget fanns någon rivalitet. Det är mitt absolut ärliga svar. Sen tycker jag att lite rivalitet är hälsosamt, svarar han nu och tillägger även.

– Mitt uppriktiga svar är att båda föreningarna behövs för att ishockeyn i Dalarna ska stå stark och för att Dalarna ska vara attraktivt för unga, lovande spelare.